Bandec informa: Desde este miércoles, pago a jubilados y pensionados correspondiente al mes de octubre

Sep 16, 2025 #Banco de Crédito y Comercio, #Bandec, #Cienfuegos

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Cienfuegos informa que este miércoles 17 de septiembre inicia en las sucursales de toda la provincia el pago a jubilados y pensionados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al mes de octubre.

Anay Terry Tejeda, Comunicadora Institucional de Bandec en la provincia, explica que contarán con el beneficio de prioridad para acceder a las sucursales y cajeros automáticos; atención que se extenderá en el horario de la mañana y durante los días de pago a los cinco grupos definidos en el calendario mensual.

La institución recuerda que aunque informan una programación por grupo de beneficiarios e importe a cobrar; los clientes con tarjeta Red emitida por Bandec puede acudir desde este primer día de pago; sin el requerimiento del grupo definido en el calendario.

Los jubilados y pensionados de Bandec que cobran mediante tarjeta Red pueden comprobar el depósito de la mensualidad a través de los canales de pagos electrónicos: Transfermóvil, Enzona, Kiosco Bandec, Banca Telefónica y Cajeros Automáticos; más cómodo y sin perder tiempo.

Asesoramiento sobre todos los servicios bancarios, además de acceder al servicio de caja para cobrar, serán otras atenciones de las cuales podrán disfrutar.

