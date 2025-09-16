Falleció el vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz a la edad de 88 años

El vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz falleció este martes 16 de septiembre, víctima de una penosa enfermedad, a la edad de 88 años.

Dirigió varios ministerios del área económica, representó a Cuba en la arena internacional, copresidió las Comisiones Intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con diversos países, fue miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Muy triste noticia para #Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento. pic.twitter.com/sR6WQCN8Q4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 16, 2025

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez escribió en su red social X que esta es una “muy triste noticia para Cuba” y destacó que Cabrisas Ruiz fue “un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución”.

Galardonado con múltiples reconocimientos nacionales y extranjeros, sencillo, modesto y austero, gozó de la confianza plena de Fidel, Raúl y la Dirección del Partido, el Estado y el Gobierno. Por los destacados servicios a la Patria se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Llegue a sus familiares las más sentidas condolencias.