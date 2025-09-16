Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Falleció el vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz a la edad de 88 años

PorCubadebate

Sep 16, 2025 #Cuba, #fallecimiento, #Ricardo Cabrisas Ruiz

El vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz falleció este martes 16 de septiembre, víctima de una penosa enfermedad, a la edad de 88 años.

Dirigió varios ministerios del área económica, representó a Cuba en la arena internacional, copresidió las Comisiones Intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con diversos países, fue miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez escribió en su red social X que esta es una “muy triste noticia para Cuba” y destacó que Cabrisas Ruiz fue “un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución”.

Galardonado con múltiples reconocimientos nacionales y extranjeros, sencillo, modesto y austero, gozó de la confianza plena de Fidel, Raúl y la Dirección del Partido, el Estado y el Gobierno. Por los destacados servicios a la Patria se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Llegue a sus familiares las más sentidas condolencias.

Por Cubadebate

Cubadebate es un espacio para la información y el intercambio sobre temas relacionados con las acciones de subversión y las campañas difamatorias organizadas contra Cuba.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cuba Deportes

Cienfueguera Roxana Gómez a la final de los 400 metros en Tokio

Sep 16, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba

Cuba enfatiza su estrategia de enfrentamiento a las drogas: Tolerancia cero ( +📹 Video)

Sep 16, 2025 Cubadebate
Cine Cuba

Inscritas más de 1600 obras al 46 Festival de Cine de La Habana

Sep 15, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión