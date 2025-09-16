Cienfueguera Roxana Gómez a la final de los 400 metros en Tokio

Contra los pronósticos de muchos especialistas y entendidos del llamado deporte rey, la cienfueguera Roxana Gómez apeló hoy a la épica para culminar en la segunda posición del heat dos de semifinales con tiempo 49,78 segundos (s) y así incluirse en la carrera por el título en el Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Gómez, ubicada en el peldaño 25 del listado del orbe y semifinalista olímpica en París 2024, quedó a siete centésimas de su mejor registro de por vida, luego de aumentar el ritmo y completar la vuelta al óvalo con un remate que gestó desde los 300 m para entrar a la línea de meta por detrás de Salwa Eid Naser, de Baréin, quien detuvo los relojes en 49,47 s.

La cienfueguera demostró que es de las buenas atletas cubanas, en tanto su tiempo de este martes fue el sexto mejor entre todas las semifinalistas.

La favorita, la dominicana Marileydi Paulino, campeona olímpica en París 2024, cruzó en segundo lugar en su ronda con tiempo de 49 segundos y 82 centésimas, detrás de la polaca Natalia Bukowieka, que detuvo el cronómetro en 49.67.

En 2022 la quisqueyana consiguió la presea de plata en Eugene, Estados Unidos, y en 2023 logró el oro, en Budapest. Mañana buscará la defensa de esa corona que ganó en Hungría.

Mientras, la mejor corredora de los 400 metros con vallas, pero ahora debutante en igual distancia sin obstáculos, Sydney Mclaughlin-Levrone, de Estados Unidos, lanzó su candidatura con 48,29 s, marca líder de la temporada.

Triplistas cubanas también aseguran final

Tan fácil como lo soñaron sus seguidores y seguramente lo imaginaron ellas, así transcurrió hoy la clasificación del triple salto para Leyanis Pérez y Liadagmis Povea en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Un solo intento necesitaron Leyanis (14,66) y Povea (14,44) para dejar claras sus intenciones en el Estadio Nacional de Tokio. Las medallistas de oro y plata del pasado certamen mundial bajo techo, en ese orden, se comportaron a la altura de lo esperado.

Para Leyanis este es su décimo salto oficial del año por encima de los 14,40 metros. Su mejor registro de la temporada es el de 14,93 con que ganó la corona del orbe en Nanjing, el pasado mes de marzo, pero hace apenas unas semanas se impuso en la final de la Liga del Diamante con 14,91 metros.

Este martes en la capital japonesa aseguró la permanencia en competencia con el mejor registro, detrás quedó la venezolana recordista mundial y campeona defensora Yulimar Rojas con 14,49 metros, y a continuación Povea.

La reina olímpica de París 2024 Thea Lafond, de Dominica, marcó 14,40 metros e igualmente “pasó” sin contratiempos. Fueron las cuatro mencionadas las únicas que superaron la marca fijada como clasificación directa: 14,35.

«Es una muy buena sensación. Vine a hacer mi trabajo que es alcanzar una medalla y mejorar mi marca personal», dijo Leyanis poco después de concretar el primer paso en Tokio y tras celebrar la reincorporación de Yulimar al escenario competitivo.

La batalla está planteada como se presumía. El escenario parece listo para el jueves, cuando todo volverá a partir de cero… Buscar un primer salto espectacular es el sueño de todas, la “guerra” de nervios y otros factores quedó planteada, solo queda disfrutarla.

Datos de interés:

Yulimar es campeona mundial en cuatro ocasiones, reinó por primera vez en Londres 2017 y repitió en Doha 2019, Eugene 2022 y Budapest 2023.

Cuba tiene como mejores lauros las coronas de Yargeris Savigne en Osaka 2007 y Berlín 2009.

Desde el 2013 las campeonas han sido Latinoamericanas… ¿se repetirá?