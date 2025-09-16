Perlavisión

Murió Robert Redford, actor y director estrella de Hollywood

Sep 16, 2025 #cine, #obituario, #Robert Redford

El actor y director estadounidense Robert Redford falleció la madrugada de este martes en su casa, a las afueras de la ciudad de Provo, en Utah, informó The New York Times.

La estrella de Hollywood, de 89 años, falleció mientras dormía y rodeada de sus seres queridos, precisó en un comunicado su publicista, Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PMK.

Robert Redford posa para un retrato en el set de la película dramática ‘A Bridge Too Far’, alrededor de 1977. /Foto: Oscar Abolafia / Gettyimages.ru

Con el carisma que siempre lo caracterizó, Redford siempre se preocupó porque sus películas tuvieran peso cultural y tocó temas tan serios y relevantes como el duelo y la corrupción política. El mundo del cine está conmocionado tras perder al autor de títulos que ya son historia del cine como Dos hombres y un destino, Una proposición indecente, Todos los hombres del presidente, el drama carcelario Brubaker (1980) y El golpe, por la que en 1973 recibió su primera y única nominación al Oscar como actor.

Por décadas, fue uno de los protagonistas predilectos de Hollywood y apareció en dramas, comedias e incluso ‘thrillers’. Sin embargo, a los 40 años decidió dedicarse a la dirección cinematográfica. Su primera película, Ordinary People (‘Gente corriente’, en España y ‘Gente como uno’, en Latinoamérica), obtuvo en 1980 cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película y uno para Redford como mejor director.

A principios de 2009, dejó el cine tras estrenar su última película The Old Man and the Gun, dirigida por David Lowery, en la que interpreta a un atracador, un papel de rebelde y forajido hecho a su medida y que bien podría ser el mejor homenaje a su carrera de casi seis décadas.

Robert Redford en un retrato publicitario emitido para la película ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ en 1969. /Foto: Silver Screen Collection / Gettyimages.ru

Fuera de la pantalla, Redford promovió causas ambientales. Se mudó a Utah en 1961, desde donde lideró esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y el oeste estadounidense. Por otro lado, su pasión por el arte cinematográfico lo impulsó a fundar en 1981 el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro, dedicada a cultivar nuevas voces cinematográficas.

Robert Redford, ganador del premio al mejor director por ‘Ordinary People’. /Foto: Ron Galella./ Gettyimages.ru

En 1984, se hizo cargo de un festival de cine en Utah que se encontraba en dificultades que, años después, se conocería como el Festival de Cine de Sundance, que, hasta hoy, se considera una importante vitrina para los nuevos talentos y el cine independiente y emergente, fuera del sistema hollywoodense. Directores como Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, Robert Rodriguez, Chloé Zhao, entre otros, tomaron impulso en Sundance al principio de sus carreras.

Robert Redford y Meryl Streep en «África Mía».

