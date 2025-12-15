Informan ajustes para cerrar a tiempo la Serie Nacional de Béisbol

Foto: Calixto N. Llanes /JIT deportes

La Comisión Nacional de Béisbol anunció cambios en la 64 Serie Nacional, dirigidos a reorganizar juegos pendientes y la postemporada, con el objetivo de concluir el campeonato antes de los compromisos internacionales de 2026.

De acuerdo con la información oficial, las modificaciones alcanzan “los juegos no celebrados, sellados y la etapa de play off”, una medida adoptada por la acumulación de encuentros suspendidos y la necesidad de cumplir con el calendario internacional fijado a partir del 23 de enero del próximo año.

El organismo rector explicó que la recuperación de partidos comenzará el 19 de diciembre, sin respetar el orden original de suspensión, y solo incluirá aquellos desafíos que incidan directamente en la clasificación a la postemporada o en la definición de los dos primeros puestos de la tabla, con pase directo a la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Sobre la fase final, se informó que los play off arrancarán al tercer día después de concluido el último choque de recuperación, siempre que exista margen para completar los cuartos de final antes del 29 de diciembre; de lo contrario, el inicio se pospondrá hasta el 4 de enero de 2026.

Como parte de los ajustes, las series de cuartos de final y semifinal se disputarán al mejor de cinco partidos, mientras que la gran final conservará su formato original, pactado a siete juegos con cuatro victorias necesarias.

La nota advierte además que, si la postemporada se extiende más allá del 23 de enero y coincide con eventos internacionales, los jugadores de los equipos aún en competencia no serán convocados para esas citas en el exterior.