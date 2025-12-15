Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Anuncia ETECSA nueva oferta para Nauta Hogar Residencial

PorAgencia Cubana de Noticias

Dic 15, 2025 #Cuba, #ETECSA, #telecomunicacione

La empresa de telecomunicaciones de Cuba ETECSA, pone a disposición de sus clientes una nueva oferta para el servicio de Nauta Hogar Residencial, con servicio de postpago.

Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta comercial de ETECSA, explicó que un reclamo de los usuarios de ese servicio es que, cuando han pagado un número de horas y no las utilizan las pierden y con esta nueva oferta pueden acumular hasta MIL OCHENTA horas.

Dijo que hoy el servicio más contratado es el de un megabyte con 40 horas, pero un 35 por ciento de las personas no consume ese tiempo y con la nueva oferta tienen la posibilidad de acumularlas.

Precisó que se mantiene la posibilidad de recargar para quienes desean más tiempo de servicio en el mes y también de mantenerse en el plan actual, quienes cambien al nuevo deben concurrir a las oficinas comerciales de ETECSA.

El servicio de Nauta Hogar comenzó en el país en 2017 y hoy tiene 305 000 hogares conectados. En 2025 se conectaron más de 18 000 nuevos servicios. Actualmente ETECSA tiene más de 90 000 solicitudes pendientes de ese servicio, más de 48 000 de ellas en proceso.

Las limitaciones para ampliar el servicio se debe a que la conexión se realiza a través de telefonía fija la cual tiene dificultades técnicas que por las dificultades económicas del país resulta difícil superar.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba Economía

ALBA-TCP aprueba misión para apoyar restitución eléctrica de Cuba

Dic 14, 2025 Prensa Latina
Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota || Elefantes remontan y le ganan el último al líder (+Tabla)

Dic 14, 2025 Héctor Castillo Toledo
Cuba

Acuerdan posponer la realización del 9no. Congreso del Partido Comunista de Cuba

Dic 13, 2025 Presidencia Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión