Comisión Nacional de Béisbol investiga hechos de violencia

PorAgencia Cubana de Noticias

Sep 29, 2025 #béisbol, #Cuba, #deportes, #Serie Nacional de Béisbol
Foto: Calixto N. Llanes /JIT deportes

La Comisión Nacional de Béisbol informó hoy que su Comisión Disciplinaria analiza el incidente ocurrido el 27 de septiembre entre el director de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, y el comisario técnico Miguel Rojas, sin adelantar sanciones.

Aunque las investigaciones continúan y no se han confirmado las responsabilidades, este episodio constituye una afrenta inadmisible a la esencia del béisbol cubano. Ninguna provocación justifica la violencia, mucho menos cuando proviene de figuras llamadas a ser ejemplo de respeto y liderazgo.

El béisbol es patrimonio cultural y símbolo de identidad nacional; permitir agresiones en sus terrenos significaría abrir la puerta a la impunidad y sembrar un mensaje peligroso para atletas y aficionados.

Por ello, corresponde a las autoridades actuar con rigor y transparencia, garantizando que la disciplina y el honor del deporte prevalezcan sobre cualquier conducta violenta.

