Cuba celebró los siete triunfos intentados en programa que le dejó tres fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, rubricadas por Erislandy Álvarez, Lázaro Álvarez y Yusnier Sorsano.

En velada acogida por el emblemático Hotel Meliá Internacional de Varadero, Erislandy y Lázaro retuvieron por segunda y tercera vez, respectivamente, las ganadas el 11 de abril en esta propia sede.

El primero (63,5 kg), monarca olímpico de París 2024, necesitó de toda su clase para convertir al mexicano Rogelio Jiménez en su sexta víctima consecutiva en estos circuitos y mantener la corona continental latinoamericana.

Fue el combate que cerró la noche, y exigió al astro de casa un adiós de mil quilates para merecer fallo unánime de los jueces (95-94, 98-91, 96-93) tras necesitar conteo de protección en el noveno y penúltimo asalto.

«Recibí un golpe en el cuello que me causó mucho dolor, pero en la esquina me recuperaron muy bien, lo que fue clave, porque después puede trabajar en la distancia cuando él se desesperó, pensando que yo estaba noqueado», explicó.

Destacó la calidad de su oponente, subido al encerado con récord de 14 éxitos, dos derrotas y un empate, y reconoció como error abandonar el planteamiento táctico que le aportó mejores dividendos, basado en la velocidad, «para probar fuerzas».

Lázaro (61,3 kg), triple rey del orbe y bronce olímpico, se proclamó victimario del también mexicano Raúl Hernández para mantener el liderazgo continental americano y extender su invicto en una decena de presentaciones en estas lides.

Asentado, autor de golpes precisos signados por la efectividad de sus ganchos, ejerció control durante las 10 rondas y dio otro paso hacia porfías de mayor envergadura.

«El plan fue desgastarlo, sin arriesgar innecesariamente y convencido de mi superioridad técnica», expresó luego de dejar en 15 sonrisas, cuatro deslices y dos igualdades el balance del azteca.

Sorsano (69,8 kg) respondió fogoso a la posibilidad de hacer suyo el título Federlatin en su segunda salida como profesional: despachó por nocaut técnico al argentino Nicolás Verón en el tercero de los ocho capítulos acordados.

«En realidad pensé terminarlo en el segundo, porque me sabía en condiciones de hacerlo, pero lo importante es que salió el resultado», sostuvo, feliz con su labor en las distancias media y corta ante un hombre que suma 27 peleas (12-14-1) en estas lides.

Los otros exponentes de la Isla se estrenaron a esa instancia, en duelos pactados seis a episodios, incluido el doble medallista de bronce mundial Alejandro Claro (50,8 kg).

Apoyado en su mayor alcance y estatura, ofreció un “recital” a costa del argentino Mauro Liendro, a quien pegó con claridad desde ángulos diferentes y en todas las distancias.

«Logré el objetivo de colocar buenos golpes de fuerza, con un ataque variado, y recuperarme bien al cierre de cada asalto», expuso en la zona mixta habilitada para los reporteros.

Más rápido hizo los deberes Keylor García (79,3 kg), victimario del colombiano Armando Fontela en el primer minuto del segmento inicial, luego de una ofensiva detenida por el árbitro, que decretó el nocaut técnico.

«No busqué un golpe en específico, pero pude colocarlos de manera que hicieran daño, gracias a la preparación realizada, y me veo en condiciones de enfrentar retos superiores», aseveró.

Poco después, Nelson Williams (90,7 kg) también impuso respeto para acuñar veredicto unánime en detrimento del dominicano Jankelly Rodríguez.

«No salió el golpe que definiera, pero me sentí bien, sobre todo por comprobar que me he ajustado a las características de este boxeo», explicó.

Igualmente sólido, con la rapidez como arma determinante, se mostró el subtitular universal de Taskent 2023 Saidel Horta (57,1 kg), en puja que constituyó su regreso a los cuadriláteros tras varios meses de inactividad competitiva.

«La estrategia fue acumular ventaja en cada asalto, con lo justo, y administrarme bien, porque es un contrario que tiene “carretera” en lo profesional, sin caer en su juego y utilizando toda la reserva acumulada en el gimnasio», precisó.

La cita también abrió sus puertas a dos choques entre visitantes.

A seis actos, el alemán Malek Semmo dispuso 3-0 del venezolano Julio Pérez, y en el apartado estelar el marroquí Moussa Gholam (58,9 kg) noqueó en dos de los 10 previstos al argentino Nicolás Nahuel Botelli en defensa de la faja continental de oro.

PELEAS A 6 ASALTOS

72,5 kg: Malek Semmo (GER) 3-0 a Julio Pérez (VEN)

50,8 kg: Alejandro Claro (CUB) 3-0 a Mauro Liendro (ARG)

79,3 kg: Keylor García (CUB) TKO-1 a Armando Fontela (COL)

90,7 kg: Nelson Williams (CUB) 3-0 a Jankelly Rodríguez (DOM)

57,1 kg: Saidel Horta (CUB) 3-0 a Misael Vázquez (DOM)

PELEA A 8 ASALTOS

69,8 kg: Yunier Sorsano (CUB) TKO-3 a Nicolás Verón (ARG). Ganó la faja Federlatin de la AMB.

PELEAS A 10 ASALTOS

58,9 kg: Moussa Gholam (MAR) KO-2 a Nicolás Nahuel Botelli (ARG). Retuvo la faja continental de oro de América de la AMB.

61,3 kg: Lázaro Álvarez (CUB) 3-0 a Raúl Hernández (MEX). Retuvo de la faja continental americana de la AMB.

63,5 kg: Erislandy Álvarez (CUB) 3-0 a Rogelio Jiménez(MEX). Retuvo la faja continental latinoamericana de la AM