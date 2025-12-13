Perlavisión

Abierta convocatoria para XXV edición de Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad

PorMarcia Silva Llano

Dic 13, 2025 #Cienfuegos, #premio calidad

Cuando falta poco para concluir el año, la Unidad Territorial de Normalización y el Gobierno sureño confirman  la convocatoria al Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad en su XXV edición, abierta para empresas, organizaciones y nuevas formas de gestión económica.

En la entrega del lauro en su versión anterior, Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, convocó al certamen y llamó a aumentar la participación, por la importancia que tiene al propiciar una mayor cultura por la calidad, competitividad y eficiencia económica de las organizaciones de producción y servicios en la provincia, con beneficios directos para la población.

Según declaraciones exclusivas de la arquitecta Norma Ortega Betancourt, especialista de la Oficina, los interesados en el premio pueden acercarse a la sede de la Unidad Territorial de Normalización donde están disponibles las bases y cuestionario de autoevaluación y los modelos de  solicitud de inscripción.

A partir de la motivación para participar, en carta de presentación, las empresas y organizaciones aspirantes deben tener en cuenta que los datos que en la misma se aporten sean fundamentales, ya que constituye la única base para el Comité de Expertos iniciar la primera etapa de evaluación y preselección de los optantes.

Deben tener en cuenta para poder competir y ser objeto de visitas in sito, en condición de finalistas, el cumplimiento de prerrequisitos fundamentales como la conformidad sistemática de sus productos o servicios, poseer un sistema de calidad certificado o implementado y ostentar la condición de Administración Responsable.

