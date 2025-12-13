Transacciones en divisas en la economía nacional, ¿nuevos horizontes?

Desde ahora Cuba implementa un nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas destinado a ordenar los flujos monetarios internos, elevar los ingresos externos y usar con mayor eficiencia las reservas en moneda libremente convertible.

Tras la publicación el jueves 11 de diciembre, en la Gaceta Oficial, del Decreto-Ley No. 113 y sobre las transacciones en divisas en la economía nacional, y sus correspondientes normas complementarias, muchos se preguntan qué trae de positivo esta norma jurídica.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, y la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, han subrayado que el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas está dirigido a personas jurídicas cubanas, mixtas y extranjeras, así como a personas naturales que realizan actividades productivas o transacciones económicas en divisas, incluyendo asociaciones económicas internacionales, proyectos de desarrollo local y de cooperación.

Destacaron que favorece las exportaciones, garantiza acceso más oportuno a divisas para el desarrollo productivo y otorga mayor autonomía al sistema empresarial, incentivando un uso más eficiente de los recursos externos.

También, según las autoridades cubanas, el nuevo sistema de transacciones en divisas fomenta la sustitución de importaciones, el encadenamiento entre actores económicos, mejora el entorno para inversionistas extranjeros, abre nuevas posibilidades de articulación con el sector exportador y sienta bases para la recuperación del mercado cambiario oficial.

Reacciones en las redes sociales

Decenas de comentarios en las redes sociales ha generado el anuncio del referido sistema de transacciones en divisas.

En el canal de Cuba por siempre, en Facebook, entre las opiniones publicadas está la de Duniesquis Pizzani Arencibia:

Todo lo que se pueda y se deba hacer en bien de la recuperación económica y la mejor calidad de vida y tranquilidad del pueblo, pero, sin perder la línea central de nuestra estrategia, que es el rescate del valor monetario de nuestro peso cubano; sí, ese mismo, ese que se identifica con nuestros héroes y mártires, sobre todo José Martí, y nuestra enseña nacional. Revisemos muy bien el control sobre todas las operaciones y los niveles sistemáticos de ingresos a nuestros bancos.

Otro cibernauta, Miguel Witar, señala que lo que se vaya a implementar, considera que se haya evaluado profunda y objetivamente, de manera que no convierta otra distorsión a la que habría que elaborar nuevos planes para corregirla.

También en el canal de Facebook de Siempre por Cuba Odalys Ferrer Infante escribió: El gobierno tiene que tener el control sobre las divisas con las que se comercializa, para así poder satisfacer las necesidades del pueblo que son muy apremiantes.

En la Web de Cubadebate llueven los comentarios. En alusión a su alcance un tal Sachiel dijo: A los trabajadores de determinados lugares, que ingresan divisas: pienso que hay familias que pueden beneficiarse de eso, aunque sea uno de sus integrantes (el que) labora en esos sectores.

Otro usuario, Jorgess: opinó: Espero que al fin el banco pueda comenzar a saldar las deudas de cara al ciudadano que posee cuentas en usd. Para que la confianza con la institución suba un peldaño más.

En la Web del periódico Escambray Yunior Ricardo Hidalgo dijo: La práctica demostrará la robustez de este nuevo Decreto Ley 113. Dios permita que facilite el fortalecimiento del peso cubano y que podamos comprar con él en todas las tiendas. Además, deben hacerse cambios profundos en la Ley 113, Ley Tributaria. Se debe cobrar impuestos sobre las ganancias y no sobre las ventas pues esto predefine que los precios sean más altos, dañando consecutivamente los salarios y su poder adquisitivo.

De acuerdo con la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba se crea un “paraguas legal” para autorizar de manera temporal transacciones en divisas dentro del país, en respuesta a la dolarización parcial de algunos sectores.

“Se fija un plazo temporal porque no hemos renunciado al objetivo de recuperar un entorno monetario donde el peso cubano sea el centro del sistema monetario y financiero”, afirmó Juana Lilia Delgado Portal.

Al decir del ministro de Economía y Planificación se pretende fundamentalmente lograr el desarrollo de todas las fuerzas productivas con independencia de su actuar económico y régimen de propiedad: empresas estatales, privadas, extranjeras y mixtas, y generar la divisa que necesita el país para reanimar la economía.