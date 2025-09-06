Cálido recibimiento al Presidente Díaz-Canel a su arribo a Laos

Miles de niños y jóvenes agitando banderas de Cuba y Laos saludaron la llegada hoy a Vientiane, la capital, en visita oficial, del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Khemmani Pholsena, jefa de la Oficina de la Presidencia de esta nación indochina, recibió con honores al mandatario cubano al pie de la escalerilla del avión.

La visita de Díaz-Canel, primera que realiza a esta capital en su condición de máximo dirigente partidista y jefe de Estado, responde a la invitación cursada por su homólogo, el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente laosiano, Thongloun Sisoulith, con quien mañana sostendrá conversaciones oficiales.

De acuerdo con una nota oficial del ministerio cubano de Relaciones Exteriores, este viaje del presidente cubano a Laos como parte de una gira que inició en Vietnam y continuó en China, ratifica “la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista”.

Esta visita, valoró la propia cancillería, reafirmó la profunda hermandad y la voluntad compartida de continuar fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y Laos.

Los vínculos fraternales entre ambos países, que establecieron relaciones diplomáticas a comienzos de noviembre de 1974, datan sin embargo desde finales de la década de 1960 y principios de los ´70, cuando llegó a las cuevas de Viengsay, en la provincia de Houapanh, la primera brigada médica cubana.

Acompañan al Presidente, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura; Mayda Mauri Pérez, presidenta del Grupo Empresarial Biocubafarma, y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Resumen de agencias)