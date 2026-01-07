Campesinos condenan desde Cienfuegos agresión militar a Venezuela

Campesinos de la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) 26 de Julio, y vecinos de esa comunidad perteneciente al municipio cienfueguero de Abreus, repudiaron hoy la vil agresión del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, y rindieron homenaje a los 32 cubanos caídos en el reciente ataque a esa nación hermana.

Arturo Moreira Ramos, presidente de la CPA, perteneciente a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), denunció enérgicamente los criminales ataques perpetrados por el imperio yanqui contra el pueblo bolivariano, en horas de la madrugada del pasado 3 de enero, hecho que significa un golpe contra la soberanía de la región.

Destacó el dirigente campesino que esta acción constituye una agresión flagrante a la Carta de Naciones Unidas, en particular a la integridad territorial de los Estados, al derecho de la paz y a la autodeterminación de los pueblos.

En nombre de los cooperativistas, Orlando Valdés Peralta, jefe de Pelotón de las máquinas combinadas KTP- 2 de corte de caña en la cooperativa, resaltó que los acontecimientos resultan una violación a las leyes internacionales, y por tanto su colectivo de trabajo rechaza la injerencia y el terrorismo de Estado y se solidarizan con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

La cooperativa 26 de Julio es una de las más productivas de la provincia de Cienfuegos en el cultivo de la caña, y por la diversificación de sus renglones, así como por su estrecha relación con la comunidad.

Con el Proyecto Cuba Cooperación-Francia dotaron a la cooperativa de recursos que han sido muy bien empleados y eso repercute en la calidad de vida de los habitantes de la localidad, un terruño donde se respira trabajo, y cada integrante se esfuerza para con su aporte contribuir al desarrollo del país.

Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP, condeno los ataques y llamó a la unidad y al apoyo a la nación suramericana, y destacó que el objetivo fundamental de esta agresión es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.

El campesinado cienfueguero reafirmó su compromiso en defensa de la soberanía y el respeto mutuo entre naciones, y ratificó la decisión de defender la independencia y la paz regional.