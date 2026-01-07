Inician en el país Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido

Por las occidentales provincias de Pinar del Río y Artemisa se iniciaron este miércoles en el país los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido Comunista de Cuba.

Presididos por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, estos encuentros se convierten en espacios para reflexionar sobre el papel de la organización rectora de la sociedad en el enfrentamiento al complejo escenario que vive el país.

De #PinarDelRío llegamos a #Artemisa para participar en el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido, debatimos temas medulares para el país. Se realizó un análisis autocrítico y se hicieron propuestas para solucionar las principales problemáticas del territorio. pic.twitter.com/BWDQJF835y — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) January 7, 2026

Una premisa guía estas reuniones: cada reto, adversidad y desafío solo será superado con la participación y entrega de todos los cubanos. Por ello, los plenos enfatizan en la importancia de las organizaciones de base y de la militancia en los tiempos actuales.

Otro objetivo es elaborar estrategias que prioricen de manera más efectiva las tareas relacionadas con la defensa de la Patria, la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, la producción de alimentos —incluido el programa cañero-azucarero— y la calidad de los servicios a la población.

Estos acuerdos fueron ratificados en el XI Pleno del Comité Central del Partido, que decidió posponer la realización del 9no Congreso para concentrar todos los esfuerzos en estas prioridades y superar la actual situación del país, marcada por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y por nuestras propias insuficiencias. Todo ello constituye el centro del trabajo político e ideológico.