Amiguitos de Campismo, un círculo de interés en Cienfuegos que forja la continuidad

Desarrollar habilidades de investigación y acercamiento a un tema común, desde la socialización del conocimiento es el propósito de un círculo de interés. Planear un futuro para los niños, adolescentes y jóvenes, es la intención que promulga Amiguitos de Campismo, un espacio para el intercambio de saberes, para bien de la naturaleza del territorio.

La Empresa Campismo Popular Cienfuegos está integrada por 4 Unidades Empresariales de Base (UEB), Villa Internacional Guajimico, Villa Cinco Azúcar, Campismo Jagua y Campismo Playa El Inglés. En alianza con la escuela primaria Guerrillero Heroico inicia en 2019, un círculo de interés con el objetivo de motivar a los educandos en el cuidado del medio ambiente y el disfrute de senderos y playas.

En la actualidad, ya adolescentes, los fundadores cursan estudios en la secundaria básica Frank País García. Como una de las mejores experiencias de su vida, así describe Yemalay Fernández Famada, alumna de octavo grado su participación en esta noble iniciativa. “Limpiamos el área de playa de desechos, esto es beneficioso para resguardar el ecosistema marino. Impresiona, luego de una excursión llegar a una cueva y ver los murciélagos volando sobre ti, da algo de miedo, pero es inolvidable”, explicó.

Edialis Roque Caballero comparte su opinión acerca de las instalaciones visitadas, expresa que, al interactuar con los trabajadores de las mismas, ha descubierto su vocación por la especialidad de Capital Humano, dicho departamento suministra el personal idóneo para el buen funcionamiento del centro, explicó convencida. Se advierte un clima favorable y cooperativo entre los miembros del círculo de interés, idóneo para el desarrollo de aptitudes con vistas a un futuro profesional.

Desde el enfoque gerencial, la licenciada Yusley Alonso Hernández, directora general de la Empresa Campismo Popular Cienfuegos describe las perspectivas que propician estas actividades: “La intención pasa por estimular el vínculo de los niños con la protección de la naturaleza y su conservación. Asimismo; nuevas potencialidades han surgido desde la apropiación de conocimientos, estos jóvenes han propuesto nuevas rutas turísticas que no se tenían en explotación y hoy constituyen un proyecto bien definido y realizable, próximamente”, aseveró.

Otra arista educativa empleada ha sido la convocatoria a un concurso culinario, desde su corta edad, incursionaron en el placentero mundo de la gastronomía. A tono con la estrategia nacional de comercializar y asumir la divulgación de la marca Campisana, surtida por platos típicos de cada región del país, la entidad rectora del territorio ha suministrado productos naturales para confeccionar platos de repostería, elaborados desde la imaginación infantil, y ello dio frutos. Entre las ofertas a degustar por los turistas en las instalaciones están las rositas de miel, las galletas de ensueño y un postre exquisito donde confluyen el maní, la leche y el dulce de coco, receta ya imprescindible en el menú.

Aportes a la estética como destino, desde el ámbito fotográfico, también surgieron de esta noble tarea educativa. Las bellezas del paisaje cienfueguero pueden apreciarse en las páginas web de Campismo Popular Cienfuegos y Villa Internacional Guajimico, muchas de las imágenes captadas por un lente pertenecen a estos muchachos. Amiguitos de Campismo, por el impacto positivo que genera, se erige como un modelo pedagógico institucional, extensivo a la comunidad circundante.