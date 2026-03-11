Cuba: un pueblo en resistencia retrata la lucha contra el acoso de EE.UU.

El pueblo de Cuba no se rinde y actuará con unidad, en defensa de su historia y su futuro, ante el embate imperialista del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien representa una amenaza no solo para la isla, sino para todo el mundo.

Estas son algunas de las convicciones que muestra Cuba, un pueblo en resistencia, un corto documental que realizó el periódico mexicano La Jornada para mostrar qué piensa la sociedad cubana y cómo enfrenta las renovadas presiones de EE.UU.

La cinta, que ya cuenta con cerca de 70.000 visualizaciones en YouTube, fue realizada por los periodistas Luis Hernández y Jair Cabrera, quienes en febrero pasado recorrieron la isla y lograron entrevistar a funcionarios, intelectuales, campesinos, médicos y estudiantes.

El resultado es un testimonio coral que agrupa una veintena de relatos que coinciden en que Cuba no se amedrentará frente al acoso estadounidense.

«Obviamente no le gusta al imperio asumir que hay personas que luchan contra él», «El destino nuestro lo tenemos que decidir nosotros», «Aquí hay un pueblo que resiste, que lucha y que vence», «El pueblo cubano se caracteriza por una cosa: no se rinde, no nos vamos a rendir por el bloqueo aunque lo incrementen o por muchos obstáculos que nos pongan en el camino», advierten las primeras voces que se escuchan en la película.

«Brutal, salvaje»

Previo a las entrevistas, una leyenda recuerda que el pasado 29 de enero Trump decretó una emergencia con el argumento de que Cuba constituye supuestamenet una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de su país. «Gracias a ese decreto, Trump podrá imponer castigos a los países que envían petróleo y derivados a Cuba, básicamente, aranceles extraordinarios», agrega.

Luego, Llanisca Lugo, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, advierte que las presiones de Trump se dan sobre una historia de resistencia. «Llega de un modo tan desmedido y brutal, salvaje que creo que a la gente le ha despertado muchísimo una fuerza de vivir y defender la vida en comunidad y defender lo colectivo», asegura.

«Los procesos de crisis radicalizan. Trump, proponiéndose destruir, logra unidad», coincide Omar González Jiménez, exviceministro de Cultura.

Aynara Neyra Reyes, una estudiante de sexto grado, describe la manera en que el bloqueo impacta a los alumnos que no pueden tomar buses por la falta de gasolina. Lo mismo denuncian Rubén Campos Olmos, director de la termoeléctrica Antonio Guiteras; Abelardo Alvarez Silva, presidente de la cooperativa Antero Regalado; y Mariuska Forteza Sáenz, responsable del servicio de Oncopediatría, del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, porque la falta de energía impide la producción y distribución de alimentos, así como los servicios médicos.

«Imperio herido»

Para Abel Prieto, exministro de Cultura y director de Casa de las Américas, lo novedoso de la ofensiva de Trump es que trata de asfixiar directamente a Cuba, generando más pobreza, carencias y dificultades. «Es un imperio que se sabe herido, que sabe que no va a poder competir con China, que sabe en declive su hegemonía, entonces quiere ganar espacio a la fuerza», señala.

El intelectual lanza una advertencia: «No es solo Cuba la que está en peligro. Creo que América Latina, el Caribe, el mundo entero está en peligro con este auge del fascismo (…), este mundo está gobernado por los mayores amantes de la riqueza, la gente más codiciosa, y vergonzosa. La batalla es por el presente y el futuro, y también por nuestro pasado, nuestra memoria».