Canciller Bruno Rodríguez a Marco Rubio: «Su careta se desmorona» (+📹)

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El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó hoy que la incorporación de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de EE.UU. es tan «arbitraria», que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no tuvo argumentos para sustentar la medida coercitiva en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, celebrada la víspera.

«La inclusión de Cuba en la unilateral lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo es tan arbitraria y carente de sentido moral, que el propio Secretario de Estado de EEUU carece de argumentos ante el Congreso de ese país para sostener la imposición de esa medida criminal», escribió Rodríguez en su cuenta de X.

En su opinión, «el único fin» que persigue este tipo de medidas es político, para «asfixiar por todas las vías posibles a la economía cubana, provocar una crisis humanitaria y promover una intervención militar».

La acusación contra Rubio

«Su careta se desmorona (…) alarma que el máximo órgano representativo de ese país permita la mentira de un servidor público», expresó el canciller al referirse a Rubio.

En la Audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, este martes, el secretario de Estado de EE.UU. acusó sin pruebas a Cuba de patrocinar el terrorismo y de apoyar a los «grupos radicales de izquierda en el hemisferio occidental».

Interpelado por el senador demócrata Chris Van Hollen, quien recordó que una revisión previa de la comunidad de inteligencia estadounidense concluyó que no existían evidencias para sostener esa acusación, le preguntó si existen nuevas pruebas que justifiquen mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Rubio respondió hablando de grupos armados, gobiernos extranjeros y viejas acusaciones contra La Habana. Pero el senador insistió una y otra vez en la misma pregunta: ¿hay nuevas pruebas?

El intercambio dejó uno de los momentos más tensos de la audiencia y reabrió el debate sobre los endebles argumentos utilizados por Washington para mantener las sanciones contra Cuba.

Aquí te dejamos el video: