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Actriz cubana Eslinda Nuñez recibe Premio Gaviota de cine

PorPrensa Latina

Jun 3, 2026 #cine, #Cultura, #Eslinda Núñez

La actriz Eslinda Núñez recibió el Premio Internacional Gaviota, por una trayectoria que enriqueció el cine, la televisión y la cultura de la isla caribeña, informó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

El acto de entrega tuvo lugar la víspera en Ciudad de México, cuando la Academia de Premios Latinos distinguió a la intérprete por su capacidad para dar vida a personajes que marcaron la memoria afectiva de varias generaciones de espectadores y por su aporte sostenido al patrimonio audiovisual nacional.

Núñez, nacida en Santa Clara, construyó una filmografía esencial del séptimo arte cubano con títulos como Lucía (1968), Retrato de Teresa (1979), Amada (1983) y Barrio Cuba (2005).

Asimismo, intervino en series televisivas que la convirtieron en rostro familiar del público, añadió el Icaic en redes sociales.

El Premio Internacional Gaviota honra cada año a figuras cuya obra trasciende fronteras y refuerza los vínculos culturales de la región.

La institución del cine cubano subrayó que este homenaje resume la gratitud hacia una artista que contribuyó de manera significativa a las búsquedas más genuinas de la cinematografía insular y al valor humanista del arte cubano.

Por Prensa Latina

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