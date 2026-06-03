Leo Messi gana el Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Leo Messi ha sido galardonado hoy con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en reconocimiento a su espectacular trayectoria. En esta edición aspiraban al galardón un total de 27 candidatos de doce nacionalidades.

Campeón del mundo con la albiceleste en 2022, el delantero marcado con el número 10 es considerado hace años como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, comenta la Fundación del premio en una nota de prensa.

Nació en Rosario, Argentina, en 1987, y se trasladó a la capital de Cataluña a los 13 años. Desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en las filas del F.C. Barcelona, club al que estuvo vinculado durante más de dos décadas y con el que consiguió 35 títulos.

#ÚLTIMAHORA: Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/Dy3YFPcHIR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 3, 2026

Messi contempla un total de 47 títulos en su palmarés. Entre ellos aparecen diez campeonatos de la Liga española, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA, siete Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes.

El astro argentino es el único jugador con ocho Balones de Oro en su haber, además de seis Botas de Oro europeas y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de Fútbol.

Con la albiceleste, equipo en el que figura como jugador con más partidos disputados, antes de culminar sus dos décadas de liderazgo con la victoria en el Mundial de Catar, ganó dos copas América.

En 2021 abandonó el club azulgrana y recaló en el París Saint-Germain. Actualmente juega en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Premio Princesa de Asturias en su edición 46

El de Messi ha sido el sexto de los ocho Premios Princesa de Asturias concedidos este año, en que cumple la 46 edición del galardón.

Hasta la fecha se han otorgados los Premios Princesa de Asturias en las siguientes categorías:

De las Artes: a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith

a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith De Comunicación y Humanidades: al estudio de animación japonés Studio Ghibli

al estudio de animación japonés Studio Ghibli De Investigación Científica y Técnica: a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer

a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer De Cooperación Internacional: a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega)

a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega) De Ciencias Sociales: al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.

En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a Letras y Concordia.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, dotados cada uno con una escultura de Joan Miró, diploma, insignia y 50 mil euros, se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los Reyes de España.