Canciller cubano: «El escenario es duro y reclamará gran sacrificio»

Foto: Jeremy Woodhouse / Gettyimages.ru

El representante diplomático reiteró la disposición de diálogo con EE.UU. y ratificó que el país cuenta con la solidaridad internacional

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, lanzó un mensaje este lunes para recalcar que el actual escenario «es duro y reclamará gran sacrificio» para el país, en vista de la renovada escalada de EE.UU. que busca arreciar el bloqueo de más de medio siglo.

«La agresión de EE.UU. contra Cuba no es nueva. Ha escalado progresivamente en los últimos años, y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible», escribió Rodríguez en la red social X.

No obstante el diplomático recalcó que el país caribeño cuenta con la solidaridad y el apoyo internacional para hacer frente a la «cruel agresión» de Washington contra la población. «No estamos solos y no estamos con los brazos cruzados», dijo al respecto.

Rodríguez aseveró que, más allá de los deseos de EE.UU. de arreciar la presión contra la isla para «causar el mayor daño posible» y «doblegar la voluntad política de los cubanos», «los más experimentados y agudos en Washington y Miami conocen que esa meta es imposible de alcanzar».

«El escenario es duro y reclamará gran sacrificio. Nuestra disposición al diálogo es clara y conocida. Se ha reiterado directa y públicamente», finalizó el canciller en su publicación.

Kremlin comenta las «técnicas asfixiantes» de EE.UU. contra Cuba

La situación en Cuba es «realmente crítica», declaró hoy el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, al comentar la información sobre los problemas que sufre la isla con el combustible para aviones y transportistas, mientras EE.UU. redobla su presión económica y militar sobre la nación caribeña.

«Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos», señaló.

«Efectivamente, las técnicas asfixiantes por parte de Estados Unidos están causando graves dificultades al país», lamentó.

Ante esta situación, el vocero señaló que Moscú está discutiendo con las autoridades cubanas para buscar vías de solución. «Estamos hablando con nuestros amigos cubanos sobre posibles vías para resolver estos problemas o, al menos, para prestar la ayuda que esté a nuestro alcance», concluyó Peskov.

La semana pasada, el embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, recordó que «el petróleo ruso se ha suministrado a Cuba en numerosas ocasiones en los últimos años». «Prevemos que esta práctica continuará», agregó.

La situación en contexto

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca dijo que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como «una nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

En una comparecencia el día 5, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales». Sobre la posibilidad de un diálogo con Washington, comentó: «Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. A un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir (…) Sin presiones, (…) Sin precondicionamiento, en una posición de iguales. En una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación…”.

Un día después, el Gobierno cubano presentó el plan de medidas que adoptará para enfrentar el recrudecimiento de las políticas estadounidenses contra la isla, relacionadas con la producción y uso del combustible, el sector energético, la agricultura y la salud. En particular, las autoridades llamaron a aprovechar al máximo las capacidades de la isla, tanto para la producción de alimentos como para la generación de electricidad mediante fuentes renovables. (Resumen con informaciones de Actualidad RT)