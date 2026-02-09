Embajador de Cuba agradece ayuda material enviada por México

default

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, expresó su sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de esta nación, a su pueblo y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, por la ayuda material enviada a la isla.

“Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano”, manifestó el diplomático en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X.

Martínez afirmó que “esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Gobierno de este país envió a la mayor de las Antillas unas 814 toneladas de ayuda humanitaria en los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada, que zarparon este domingo del puerto de Veracruz.

Acorde con lo divulgado, el Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre estos, leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

Por su parte, en el Isla Holbox, se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin.

La primera embarcación partió a las 08:00, hora local, y la segunda, al mediodía, detalló la Cancillería, al agregar que se espera que arriben a su destino en cuatro días y referir que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

El comunicado subrayó que, con estas acciones, el Gobierno reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, y su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad requieren ayuda humanitaria.

“Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, recalcó.

Sheinbaum sostuvo el viernes último que México enviaría ayuda humanitaria a Cuba a más tardar mañana, mientras continuaban los trabajos diplomáticos para suministrar petróleo, tras la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que envíen crudo a la mayor de las Antillas.

Disímiles voces en México, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales y partidos políticos como el gobernante Morena o el del Trabajo, se han pronunciado en respaldo a la nación caribeña frente al asedio energético de Estados Unidos, calificado de injusto, cruel y anacrónico.

otf/las