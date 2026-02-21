Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Canciller cubano: Inconcebible que EE. UU. se sienta amenazado por Cuba

PorAgencia Cubana de Noticias

Feb 21, 2026 #Canciller, #Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, afirmó hoy que la política exterior de su país es pacífica, solidaria y respetuosa del Derecho Internacional, y calificó de inconcebible que la mayor potencia económica, militar y tecnológica del mundo, Estados Unidos, utilice el pretexto calumnioso de sentirse amenazada por una nación de las dimensiones de Cuba.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Rodríguez Parrilla enfatizó: «Cuba no plantea amenaza alguna para ningún país. Nuestra política exterior es pacífica, solidaria y comprometida con la paz, la amistad y la cooperación. Es respetuosa del Derecho Internacional y la Carta de la ONU. No agrede, no amenaza y no interfiere en los asuntos de otros Estados».

 

El Canciller cubano cuestionó la coherencia de la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos, que el pasado 29 de enero firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba como una supuesta amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de ese país, argumento utilizado para justificar nuevas medidas coercitivas unilaterales que incluyen la imposición de aranceles a naciones que suministren petróleo a la Isla.

Es inconcebible que la mayor y agresiva potencia económica, militar y tecnológica del mundo pueda usar el pretexto calumnioso de afirmar sentirse amenazada por una nación de las dimensiones de Cuba, subrayó.

La declaración del jefe de la diplomacia cubana se suma a las múltiples denuncias internacionales contra el recrudecimiento del bloqueo y las medidas unilaterales adoptadas por la administración estadounidense, que han generado pronunciamientos de rechazo por parte de gobiernos, organizaciones multilaterales y movimientos solidarios en todo el mundo.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba Turismo

Varadero repite entre las mejores playas del Caribe según TripAdvisor

Feb 21, 2026 Prensa Latina
Cuba Salud

Seis horas devolviéndole la vida a un niño

Feb 21, 2026 Agencia Cubana de Noticias
Cuba Economía

Actualizan tratamiento tributario relacionado con el uso y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía (+ PDF)

Feb 20, 2026 Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión