Varadero repite entre las mejores playas del Caribe según TripAdvisor

Por Roberto F. Campos

El balneario cubano de Varadero repitió hoy entre las mejores playas del Caribe de 2026 de acuerdo con la encuesta del sitio de viajes TripAdvisor.

De manera habitual, esa página realiza un sondeo sobre las playas más significativas y en esta oportunidad incluyó en su relación a Varadero, de la provincia de Matanzas, distante a unos 140 kilómetros hacia el este de La Habana, la capital insular, la playa más importante del país.

Por demás, el balneario será sede de la 44 Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) prevista para los salones del recinto ferial Plaza América en mayo próximo.

Señala el mensaje que tanto si quieres relajarte en la arena suave como sumergirte en nuevas aventuras, las playas ganadoras de este año prometen una escapada de ensueño.

El título Lo mejor de lo mejor de Travellers’ Choice premia el más alto nivel de excelencia en viajes.

Este galardón se concede a quien reciba un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de doce meses. De 8 millones de perfiles, menos del uno por ciento lo consiguen.

Siempre en el podio

Varadero ocupa el tercer puesto de dicha relación, cuando en varias listas tanto de TripAdvisor como de otras web de viajes siempre se encuentra entre las más mencionadas.

La lista relaciona a 15 playas del Caribe en el siguiente orden: Eagle Beach (Aruba), Tobacco Bay Beach (Islas Bermudas), Varadero (Cuba), Cas Abao Beach (Curazao), Bavaro Beach (República Dominicana), Palm Beach (Aruba), Carlisle Bay (Barbados), y Seven Mile Beach (Islas Caimán).

El listado continúa con The Baths National Park (Islas Vírgenes Británicas), Playa Porto Marie (Curazao), Orient Bay Beach (St. Maarten), Grote Knip, Sabana Westpunt (Curazao), Mambo Beach (Curazao), Cane Garden Bay (Islas Vírgenes Británicas), y Mullet Bay (St. Maarten).

Historia para contar

Varadero es además de balneario un sitio interesante, su escudo lo dice todo: círculos concéntricos que simbolizan evidencias aborígenes, un fortín español como muestra de la colonización y trazos en representación de diez familias de Cárdenas, los fundadores de la villa.

Oficialmente fundada el 5 de diciembre de 1887 por la fusión comunal nombrada Los Decembrinos se fabrican allí varias casas de madera y tejas españolas, para luego conocerse el sitio a partir, sobre todo, del auge de las regatas de remo, conchas, caracoles y caballitos de mar.

La formación geológica del lugar proviene de la era cuaternaria y el nombre de la península, Hicacos, donde se encuentra la playa, responde a un árbol verde de hojas espinosas, un típico cactáceo que en sus tiempos antaño cubría esta porción de 22 kilómetros de largo (su parte más ancha es de 700 metros).

El nombre de Varadero proviene de ser una costa arenosa de poco calado en la cual encallaban barcos llevados por la marea. El navegante español Sebastián de Ocampo la descubrió en 1508 durante su bojeo a la Isla y la primera mención aparece en 1540 en un mapa de Alonso de Santa Cruz.

Varadero cuenta con 15 sitios arqueológicos, como grutas y cavernas, que servían de refugio, cuyo vestigio más visitado hoy es la cueva de Ambrosio, en la costa sur de la península, donde se encuentra, dicen expertos, la mayor pictografía del Caribe (dicha cueva tiene cinco galerías y 250 metros de largo).

Constituye el balneario más reconocido del turismo cubano y cada año atrae a viajeros de todo el mundo, y personas interesadas no solo en Sol y Playa sino en actividades de náutica recreativa.