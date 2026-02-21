Adiós a Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’

El legendario trombonista, compositor y cantante Willie Colón, figura fundamental de la salsa y artífice de éxitos eternos como Idilio, Gitana y El gran varón, falleció este sábado a los 75 años en un hospital de Nueva York debido a complicaciones de salud, según confirmaron sus familiares.

William Anthony Colón Román, nacido el 28 de abril de 1950 en el sur del Bronx, falleció rodeado de sus seres queridos. La noticia, que enluta al mundo de la música latina, fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por su entorno más cercano.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, rezó el comunicado de sus familiares.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregó el documento.

El arquitecto del sonido de Fania

Colón, quien además destacó como arreglista, productor, director musical y activista social, irrumpió en la escena musical con tan solo 16 años. En 1967 grabó el emblemático álbum El Malo junto a Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más icónicas y revolucionarias de la Fania All-Stars, el sello que se convirtió en la maquinaria de la salsa a nivel global.

Juntos, Colón y Lavoe —voz inigualable que falleció en 1993— construyeron un repertorio que definió la banda sonora de los años 70 para generaciones enteras. Temas como Calle Luna, Calle Sol, Che Che Colé, El día de mi suerte, La pared o Todo tiene su final no solo escalaron las listas de popularidad, sino que se incrustaron en el imaginario colectivo de la diáspora latina en Estados Unidos y América Latina.

Su capacidad para fusionar la crudeza de la calle con arreglos orquestales sofisticados y letras de profundo contenido social quedó patente también en su posterior colaboración con el cantautor panameño Rubén Blades. Juntos crearon obras maestras conceptuales como los álbumes Siembra (1978), el disco de salsa más vendido de la historia, que incluía el himno Pedro Navaja, o Maestra Vida (1980), una ópera de la salsa en dos volúmenes.

A lo largo de su carrera, que abarcó más de cinco décadas, Colón consolidó un legado imbatible con más de 30 álbumes grabados —entre los que se encuentran clásicos como Cosa Nuestra y Lo Mato—, nueve Discos de Oro, cinco de Platino y ventas que superan los ocho millones de copias en todo el mundo. Su estilo agresivo y virtuoso con el trombón, su mirada penetrante y su boina se convirtieron en un sello de identidad inconfundible.

Reacciones y legado eterno

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de pesar y homenajes por parte de admiradores, colegas y figuras de la música latina, que destacaron su invaluable contribución al género y su papel como embajador de la salsa. La familia ha agradecido las muestras de cariño mientras atraviesan este difícil momento.

Willie Colón no solo fue un músico prolífico; también incursionó en la política y el activismo comunitario, llegando a postularse para el Congreso de los Estados Unidos en 2020 como candidato independiente por el distrito 15 de Nueva York, defendiendo los intereses de las minorías. Su partida deja un vacío irremplazable en la música, pero su obra —desde las calles del Bronx hasta los escenarios más importantes del mundo— garantiza la perpetuidad de su nombre.

Con la muerte de Colón, la salsa pierde a uno de sus últimos grandes capitanes, un visionario que supo narrar como nadie las alegrías y miserias de la vida urbana. Su música, tal como pidió su familia, vivirá por siempre.

(Con información de agencias)