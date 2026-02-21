Un combinado deportivo de Cienfuegos vanguardia en la práctica de deportes desde edades tempranas

El trabajo en la base de los entrenadores de los combinados deportivos desde edades tempranas mediante el convenio INDER -MINDED nivela la ausencia de las pre EIDES, lo cual en la provincia tiene un rol protagonico en el aporte de atletas a la escuela de alto rendimiento y que han influido a que Cienfuegos esté entre los punteros en la cita de los colegiales.

El combinado deportivo número dos de la ciudad de Cienfuegos figura a la vanguardia en el territorio en la práctica deportiva desde edades tempranas en las escuela primarias de su demarcación, con destaque para las instituciones educacionales Armando Mestre y Mateo Fonseca, donde se practican más de cinco deportes. Pese a la contingencia energética que afronta el país, la direccion del combinado implementa estrategias y proyecciones de trabajo con el fin de mantener la preparación de los infantes.

Yaexis Abreu, jefa de departamento de actividades deportivas en ese combinado, expresa que los profesores siguen en las áreas, entran a las dos de la tarde hasta las cuatro, también de lunes a jueves en los centros escolares realizan otras labores como son limpieza, de las intalciones deportivas y chapeas de las áreas verdes.

De tal manera en la provincia se buscan alternativas para preservar la práctica deportiva desde edades tempranas en la escuelas primarias del territorio con la intención de conservar la cantera de atletas para el centro de alto rendimiento de la provincia