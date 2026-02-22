Nuevo frente frío llega en la madrugada de este lunes 23 de febrero

La región occidental de Cuba se prepara para recibir en las próximas horas el décimo frente frío de la actual temporada invernal, un sistema que traerá consigo un notable cambio en las condiciones meteorológicas.

Según las proyecciones de los modelos de pronóstico, el fenómeno debe penetrar en el territorio durante la madrugada del próximo lunes 23 de febrero, marcando la continuación de un invierno que hasta ahora ha transcurrido con la habitual sucesión de sistemas frontales.

La máster en Ciencias Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, comentó que con la entrada del sistema, habrá un incremento en la probabilidad de chubascos y lluvias, mientras aumentará la fuerza de los vientos del norte, generando marejadas en el litoral norte de esa porción del archipiélago cubano.

Estas condiciones son características del paso de los frentes fríos, que al interactuar con las aguas cálidas del Golfo de México y el Caribe pueden generar precipitaciones significativas, especialmente en las costas y zonas bajas.

No obstante, lo más significativo de este evento no será solo el frente en sí mismo, sino lo que ocurrirá después. Según precisó la especialista, lo más interesante es que, tras el avance del frente hacia el este, comenzará a influir sobre el Occidente y Centro una nueva masa de aire muy frío de origen ártico, que provocará un marcado descenso de las temperaturas máximas y mínimas.

Este tipo de masa de aire, proveniente de latitudes polares, es la responsable de los episodios de frío más intensos en la región, con registros que pueden descender sensiblemente por debajo de los valores habituales para estas fechas.

El descenso térmico se dejará sentir con mayor fuerza durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, cuando los termómetros podrían alcanzar valores mínimos notables, especialmente en localidades del interior y en zonas elevadas. Las temperaturas máximas diurnas también se verán afectadas, con tardes frescas que contrastarán con el ambiente más cálido de los días previos al frente.

Ante este panorama, se recomienda a la población, particularmente en las provincias occidentales y centrales, mantenerse atenta a los avisos del Instituto de Meteorología y tomar las precauciones necesarias ante las marejadas en el litoral norte, que podrían generar inundaciones costeras de moderada intensidad.

Asimismo, se aconseja a las personas más vulnerables, como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias, extremar los cuidados ante el repentino cambio de temperatura.

Las condiciones invernales, con predominio de vientos frescos del norte, nublados parciales y bajas temperaturas, se extenderán hasta el miércoles, cuando se espera que la masa de aire frío comience a modular su influencia y las temperaturas inicien un gradual ascenso.

