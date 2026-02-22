Manglares de Cienfuegos, la barrera viva que protege la costa

Foto: cortesía del CITMA

En la costa sur de la provincia de Cienfuegos, allí donde el mar y la tierra se disputan espacio, los manglares sostienen un equilibrio silencioso del que depende buena parte de la seguridad ambiental de ese territorio.

Esos ecosistemas, presentes en zonas asociadas a la bahía cienfueguera, Punta Gorda, Rancho Luna, Pasacaballos y áreas del municipio Abreus, forman una franja natural dominada por especies como el patabán y los mangles rojo, prieto y blanco, capaces de resistir la salinidad y la fuerza del oleaje.

Durante años, los manglares se vieron como terrenos improductivos o un obstáculo para el desarrollo, percepción que comenzó a cambiar a partir de estudios científicos realizados por instituciones cubanas, a finales del siglo XX, cuando se demostró su función como barrera natural ante tormentas y huracanes.

Investigaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del Instituto de Oceanología evidencian que estos bosques costeros reducen el impacto de las marejadas, protegen asentamientos humanos y sirven de refugio a numerosas especies marinas de importancia económica.

En la Perla del Sur, su protección y recuperación se integra al Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, y a proyectos como Mi Costa, enfocados en la adaptación de ecosistemas y comunidades del litoral sur.

Las acciones incluyen la reforestación de áreas degradadas, la monitorización ambiental, la regulación de actividades humanas y el trabajo educativo en comunidades costeras.

Vecinos de esas zonas reconocen hoy que la presencia del manglar marca la diferencia durante eventos meteorológicos, cuando la vegetación atenúa la fuerza del mar y reduce los daños.

Especialistas advierten que la tala ilegal, la contaminación y los rellenos costeros continúan siendo amenazas latentes.

Científicos y pobladores coinciden en señalar que preservar los manglares es proteger la vida en la costa y apostar por un desarrollo verdaderamente sostenible.