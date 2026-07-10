Díaz-Canel recibe a Bruno Rodríguez tras nuevo respaldo mundial en la ONU contra el bloqueo a Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la madrugada de este viernes al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a su regreso al país tras asistir al debate especial y urgente en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario expresó: “Recibí esta madrugada en la Patria a nuestro canciller @BrunoRguezP, luego de la contundente VICTORIA en la Asamblea General de la ONU que demostró el apoyo mayoritario del mundo a #Cuba en su lucha contra el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos”.

Con sus palabras, Díaz-Canel resaltó el amplio respaldo de la comunidad internacional a la posición de Cuba durante el debate del punto 38 de la agenda de la Asamblea General, dedicado a examinar la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla.

Bruno Rodríguez encabezó la delegación cubana en la sesión del máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas, donde denunció el carácter extraterritorial y los efectos del bloqueo sobre la economía y el pueblo cubanos, al tiempo que reiteró el reclamo de Cuba para que esa política cese de manera incondicional.