Béisbol cubano alista nóminas a eventos internacionales; Luis Vicente Mateo en la preselección para Santo Domingo 2026

La Federación Cubana de Béisbol anunció la preselección nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 y el equipo que asistirá al Mundial Sub-23.

El ente rector confirmó un grupo de 30 peloteros que desde el 13 de julio se reunirá en el Estadio Latinoamericano con la mira en escoger a los 24 que vestirán el uniforme nacional en la cita regional.

Bajo la conducción de Germán Mesa, acompañado por Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier en el pitcheo, además de Rafael Muñoz y Cecilio Dreke, el conjunto mezcla juventud y oficio en un equilibrio que busca devolver a Cuba a la cima caribeña.

Integran la preselección, en la receptoría, Andrys Pérez, Andy Cosme y Harold Vázquez, mientras el cuadro reúne a Yoel Yanqui, Yulieski Remón, Tailón Sánchez, el cienfueguero Luis Vicente Mateo, Jonathan Moreno, Henry Quintero y Jeison Martínez.

En los jardines aparecen Yoelquis Guibert, Leonel Moas, Yasiel González, José Noroña, Félix Rodríguez y Yaser Julio González, piezas llamadas a sostener el pulso ofensivo.

El cuerpo de lanzadores, columna vertebral del sueño, lo conforman Andy Vargas, Frank Herrera, Armando Dueñas, José Ignacio Bermúdez, Randy Cueto, Frank Abel Álvarez, Brander Guevara, Geonel Gutiérrez, Fher Cejas, Raymond Figueredo, Yunieski García, Yanquiel Maury, Osdany Rodríguez y Yunier Batista.

Ubicada en el grupo A junto a República Dominicana, Puerto Rico y Curazao, Cuba abrirá el 31 de julio ante los curazoleños, enfrentará luego a los boricuas y cerrará la fase frente a los anfitriones dominicanos en un calendario que late con aroma de clásicos duelos caribeños.

En paralelo, la federación dio a conocer la nómina Sub-23 que competirá en el evento de preparación en Cozumel, antesala del Campeonato Mundial de la categoría.

El equipo convoca a los receptores Alexei Febles y Daniel Fernández; los jugadores de cuadro Rafael Álvarez, Juan Pérez, Carlos Nieto, Leonardo Alarcón, Jean Baldoquin y Norge Torres; y los jardineros Yassel Conrado, Hanyelo Videt, Osman Caruncho y Maikol Barroso.

En la lomita estarán Fher Cejas, Alberto Hechevarría, Silvio Iturralde, Kevin Hernández, Misael Fonseca, Yosney García, Alexander Vargas y Riquelmi Odelin, bajo la dirección de Guillermo Carmona.

Ambas selecciones, como dos ríos que nacen en la misma montaña, avanzan ahora hacia sus respectivos desafíos con la tradición a cuestas y la urgencia de volver a imponer el pulso del béisbol cubano en la región y el mundo.