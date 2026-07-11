Muere el futbolista sudafricano Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026

Foto: Asociación Sudafricana de Fútbol

El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien disputó la Copa del Mundo Canadá-México-Estados Unidos 2026 con el seleccionado de su país, fue hallado muerto este sábado apenas unos días después de culminar su participación en ese torneo y mientras disponía de unos días de vacaciones antes de reincorporarse al plantel de su club, Mamelodi Sundowns.

La noticia del fallecimiento del futbolista de 25 años fue confirmado por su tutora legal, Brendine Johnson, al sitio de noticias Soccer Laduma. “Esta pérdida nos destrozó a todos. Tuve una conversación profunda con él el jueves. Tenía una perspectiva positiva sobre el futuro después del Mundial y de ser ser campeón de la Liga de Campeones de la CAF. Estaba preparado para lo que le esperaba”, sostuvo.

“En este momento, no tengo palabras para expresar el dolor que estamos sintiendo. Pedimos a la gente que respete la privacidad de la familia durante este momento difícil”, anadió Johnson, quien contó que al jugador “le encantaba pasar su tiempo en casa” con su esposa, Aqueelah Chloe Adendorf, y su hija, Allaia-Jayda, de cinco años.

Adams, nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, había regresado a Sudáfrica unos días atrás luego de haber integrado el seleccionado sudafricano que compitió en la Copa del Mundo. El mediocampista fue titular en la derrota 2 a 0 ante México y el empate 1 a 1 con República Checa, ingresó en el segundo tiempo en la victoria 1 a 0 sobre Corea del Sur y permaneció en el banco en la caída 1 a 0 ante Canadá por los 16avos de final.

Jayden Adams fue titular en el partido inaugural de la Copa del Mundo que disputaron México y Sudáfrica. Foto: Sashenka Gutiérrez / EFE.

Adams comenzó a jugar al fútbol en la academia de Stellenbosch y fue ascendiendo en las divisiones formativas hasta convertirse en el primer jugador de la academia del club en firmar un contrato profesional: lo hizo en agosto de 2020. Debutó en el equipo principal tres semanas después, en un empate 1 a 1 con Chippa United por la Premiership sudafricana.

El mediocampista jugó cuatro temporadas en Stellenbosch y en enero de 2025 fue transferido a Mamelodi Sundowns, el equipo más ganador en la historia de la liga sudafricana (tiene 18 títulos). Con el conjunto de Pretoria obtuvo el título de la Premiership en la campaña 2024/25 y ganó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol en la pasada temporada.

Jayden Adams ganó la Liga de Campeones de la CAF con Mamelodi Sundowns en mayo. Foto: Mamelodi Sundowns.

Adams fue convocado por primera vez para integrar el seleccionado sudafricano en noviembre de 2023 por el entrenador belga Hugo Broos, quien lo hizo debutar dos meses después en un partido ante Namibia por la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones que se llevó a cabo en Costa de Marfil. Desde entonces, participó en nueve encuentros con el combinado nacional, de los cuales seis fueron este año.

Durante la Copa del Mundo, justo un día antes del partido contra República Checa, el jugador había sufrido la muerte de su abuela Marianna, de 72 años. “Esta es una gran pérdida para la familia, los amigos y los parientes de Jayden. Nos unimos al duelo por la pérdida de su abuela. Desde la Asociación de Fútbol de Sudáfrica ofrecemos nuestras más sentidas condolencias y que su alma descanse en paz”, había lamentado entonces el presidente de la Asociación, Danny Jordaan. (Información de clarín.com)