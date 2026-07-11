Mundial de fútbol: Se buscan los últimos semifinalistas

Los dos últimos semifinalistas en la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026 saldrán este sábado de los duelos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

Los nórdicos han sido la gran sensación en el torneo, sus aficionados contagian con cánticos y celebraciones de remo, y en sus cinco partidos han sumado 21 goles.

Por su parte, los ingleses sufrieron en octavos al jugar más de 40 minutos con 10 hombres contra México en el Azteca, pero ganaron 3-2 y alcanzaron así su quinta incursión consecutiva en cuartos de final en grandes torneos.

Dos de los mejores delanteros del planeta estarán en cancha en este duelo: Erling Haaland y Harry Kane, quienes dilucidarán en el Estadio Miami cuál de los dos sigue en carrera por la Bota de Oro y cuál regresa a casa.

En el otro cruce, Argentina se medirá a la sorprendente Suiza, que ya firmó la mejor actuación de su historia después de aquel quinto lugar cuando fueron sede, en el lejanísimo 1954.

Los helvéticos no han enseñado mucho al ataque, pero marchan invictos y apenas concedieron tres goles a sus rivales en sus cinco encuentros previos, así que será otra dura prueba para los campeones del orbe.

Ya la albiceleste se ha visto complicada con planteles que se le encierran atrás y le juegan al contragolpe, así que veremos con qué planteamiento asume el desafío.