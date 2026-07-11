Cayo Carenas, guardián de la bahía de Jagua

Cienfuegos, ciudad náutica de Cuba">

(Fotos: Roberto F. Campos (FotosPL)

Cienfuegos es una ciudad del centro-sur cubano que hoy se considera una de las más náuticas del país de cara al turismo y a una historia muy significativa.

Abrazada por una de las bahías más hermosas y seguras del Caribe, se alza Cienfuegos, una urbe que se ganó con justicia los sobrenombres de La Perla del Sur y La Linda Ciudad del Mar.

Más allá de su reconocida belleza, este destino se consolida como un pilar fundamental para el turismo en la isla, ofreciendo un cóctel perfecto de historia, naturaleza y tradiciones marineras que cautivan a viajeros de todo el mundo, especialmente de Europa.

Su historia es el primer gran atractivo. Fundada el 22 de abril de 1819 por el teniente coronel de origen francés Luis De Clouet bajo el nombre de Colonia Fernandina de Jagua, Cienfuegos es una joya urbana única en Latinoamérica por su creación bajo dominio español por colonos franceses.

Este origen galo, junto a las ideas de modernidad, higiene y orden del siglo XIX, forjaron un conjunto neoclásico de excepcional valor que en 2005 fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Su trazado en cuadrícula perfecta y la conservación de edificios emblemáticos como el Teatro Tomás Terry, la Catedral de la Purísima Concepción y el Palacio de Valle, convierten su centro histórico en un museo al aire libre que narra la historia de la región.

Sin embargo, el encanto de Cienfuegos trasciende lo arquitectónico. Su vínculo con el mar es su otra gran fortaleza turística.

La bahía de Cienfuegos, un refugio natural de 88 kilómetros cuadrados, es considerada una de las más seguras del Caribe para la navegación, lo que la convierte en un puerto de escala esencial para la náutica recreativa internacional.

Instalaciones como el Marina Marlin Cienfuegos ofrecen servicios de primer nivel para veleros y yates, posicionando a la ciudad como el Faro para la náutica recreativa de Cuba.

Para el visitante, esto se traduce en la posibilidad de explorar sus aguas a través de paseos organizados o practicar deportes como el buceo en parajes cercanos como Guajimico.

Pero la experiencia turística en Cienfuegos es integral. La ciudad supo preservar sus tradiciones culturales, desde las regatas que identifican a la urbe durante décadas hasta su legado musical, personificado en el inolvidable Benny Moré.

Para el memorable artista Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí resuena como un himno local y universal.

Para los amantes de la naturaleza, la provincia ofrece un abanico de opciones que van desde la observación de flamencos en la Laguna Guanaroca, la visita al Jardín Botánico (el más antiguo de Cuba), hasta el senderismo por el Parque Natural El Nicho con sus impresionantes cascadas.

Las playas cercanas como Rancho Luna, ideales para el buceo, complementan la oferta de sol y playa.

Esta combinación de valores históricos, naturales y culturales convierten a Cienfuegos en un destino de descanso activo que atrae a un turismo curioso y cultural, y su plan de desarrollo turístico hasta 2030 apunta a fortalecer esta posición.

En palabras de sus propios habitantes y de quienes la visitan, Cienfuegos no es solo un lugar para ver, sino para vivir, y su brillo como Perla del Sur sigue iluminando el camino del turismo cubano.