Canoísta Cirilo cierra con plata actuación en Copa del Mundo

La canoísta cubana Yarisleidis Cirilo conquistó medalla de plata en la monoplaza (C-1) a 200 metros, en la jornada de cierre de la Copa del Mundo de Szeged, Hungría, certamen que reparte puntos para en ranking mundial.

Según el sitio de la Federación Internacional www.canoeicf.com, este domingo Cirilo entró segunda en la final A con tiempo de 44.19 segundos, superada por la ucraniana Luzán (43.23) y por delante de la también ucraniana Fedoriv (44.35).

En la semifinal, la cubana dominó su heat, con crono de 44.67 segundos, aventajando a las canadienses Jesen (44.49) y Vincent (44.79).

Con ese resultado, Cirilo se despide con su segundo podio. Antes había logrado la presea de oro en la biplaza (C-2) a 200 metros en compañía de Yinnolis Franchesca López, quien en el C-1 a esa misma distancia, concluyó primera (46.30), pero en la final C, luego de ubicarse novena (47.24) en su semifinal.

Cirilo y Franchesca López también compitieron en la Copa del Mundo en el C-2 a 500 metros, modalidad y distancia en la terminaron novenas en la final B con tiempo de 2:01.38 minutos.

Recordar que Cirilo logró medalla de bronce en la monoplaza (C-1) a 200 m en los Juegos Olímpicos de París 2024, y López compartió con ella la biplaza (C-2) a 500 m y estuvieron en la final A.

Ya en 2025, la primera estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 m en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Los organizadores anunciaron la inscripción de 648 piragüistas -canoa y kayac- de 62 países, con presencia de medallista olímpicos y mundiales.