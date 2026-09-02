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Cantata como homenaje de artistas cienfuegueros a la gesta del 5 de Septiembre

PorLuzdeibys González Forcades

Sep 2, 2026 #Cufnfuegos, #Cultura, #historia
12 de Febrero de 1890: se inaugura en Cienfuegos el Teatro Tomás Terry

La cantata denominada Septiembre será el homenaje de la cultura cienfueguera a los hechos heroicos del cinco de septiembre de 1957.

Richard Eleaga Alderete concibió el guión y dirigirá artísticamente la cita el próximo viernes en la sala principal del Teatro Tomás Terry con la presentación de la Banda Provincial de Conciertos, el Coro de Cámara Cantores de Cienfuegos y la compañía de espectáculos Giros.

Añadió que el elenco incluirá a los actores Yuleimi Sánchez y Rafael Cisneros, los solistas Ingrid Rodríguez, Danaysi Brito y Anaybis Hernández, además de los dúos Así son y el compuesto por Víctor y Yanet.

Obras emblemáticas como el Himno a Cienfuegos, Luna cienfueguera, Marcha al Cinco de Septiembre y Septiembre en la memoria destacan entre las piezas musicales de la cantata anunciada para la víspera de la histórica fecha.

Por Luzdeibys González Forcades

Licenciada en Educación. Periodista en Radio Ciudad del Mar. Corresponsal de Radio Progreso.

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