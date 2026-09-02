Diálogo entre Cuba y EE.UU., estancado en medio de una “guerra sin bombas”

El canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos se encuentra “completamente estancado” y actualmente “no hay negociaciones” entre ambos países, afirmó Lianys Torres Rivera, máxima representante diplomática cubana en Washington, en una entrevista concedida a Bloomberg.

Según el medio estadounidense, la diplomática señaló que las dos partes no han logrado siquiera acordar una agenda básica para avanzar en las conversaciones.

“Cuba no es una amenaza para Estados Unidos”, afirmó Torres Rivera. “Cuba desea una relación de respeto con Estados Unidos en la que podamos hablar de nuestras prioridades comunes”.

La representante cubana denunció, además, el impacto de la política de máxima presión de Washington y de las restricciones al suministro de combustible para la isla.

“¿Qué país puede funcionar con normalidad cuando solo ha recibido un envío de combustible en 200 días?”, cuestionó. “Esto es un castigo colectivo. Es una guerra sin bombas”.

Torres Rivera se refirió también a las consecuencias que la situación energética tiene sobre sectores esenciales para la población, entre ellos los servicios de salud.

De acuerdo con sus declaraciones, más de 100 000 personas se encuentran a la espera de intervenciones quirúrgicas, mientras 34 000 mujeres esperan la realización de ecografías y más de 3 000 pacientes de diálisis han visto afectadas sus sesiones debido a los apagones.

La diplomática cubana rechazó igualmente las acusaciones de Washington sobre una supuesta amenaza de Cuba para la seguridad nacional estadounidense y defendió el derecho de cada nación a determinar su propio sistema político.

“No corresponde a Estados Unidos aprobar los sistemas políticos de otras naciones”, sostuvo.

Torres Rivera afirmó que Cuba tiene disposición a mantener una relación respetuosa con Estados Unidos y a dialogar sobre asuntos de interés común, en medio del recrudecimiento de la política de presión y las medidas adoptadas por la actual administración estadounidense contra la isla.