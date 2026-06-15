Carlos Migueles: entre la verdad y la contención, el arte de habitar a Darío

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

En un contexto donde la actuación audiovisual muchas veces privilegia la inmediatez y el impacto visible, existen intérpretes que apuestan por un camino más silencioso, pero profundamente sólido: el de la verdad, la escucha y la construcción paciente del personaje. Carlos Migueles pertenece a esa estirpe de actores que entienden el oficio no como un ejercicio de exhibición, sino como un proceso continuo de búsqueda, aprendizaje y rigor.

Su llegada a la telenovela Ojo de Agua no fue el resultado de la casualidad, sino de un recorrido sostenido que incluye formación académica, experiencia teatral y una disciplina constante. El propio actor lo explica con naturalidad, dejando ver cómo funcionan estos procesos dentro del medio: “Llegué a Ojo de Agua a través de un casting. Ya había pasado por procesos similares en otras telenovelas, como El derecho de soñar, pero en esos casos mi físico no coincidía con lo que buscaban para los personajes. En Ojo de Agua también hice casting para más de un rol y, nuevamente, hubo ajustes relacionados con la coherencia física de los personajes dentro de la historia. Finalmente, Alberto Luberta Martínez, su director, me propuso interpretar a Darío, un personaje que, aun cuando inicialmente parecía secundario, me llamó mucho la atención desde la primera lectura del guion. Poco después se confirmó ese cambio, y fue así como asumí un rol que terminé sintiendo muy cercano y atractivo desde el punto de vista actoral. Hoy los castings para telenovelas no suelen ser abiertos; se convoca directamente a actores específicos y, cuando te llaman, casi siempre es porque existe una alta probabilidad de integrarte al proyecto. Así fue como finalmente llegué a la telenovela”.

Detrás de esa oportunidad hay una trayectoria que se remonta a sus años de formación en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño, en Bayamo, y a su paso por Teatro Andante, donde no solo adquirió herramientas técnicas, sino también una comprensión profunda del teatro como espacio colectivo. Esa base se amplió con su trabajo como profesor y su vínculo con el teatro para niños, experiencias que contribuyeron a moldear una visión del actor como alguien que crea, pero también comparte y forma.

El tránsito hacia La Habana marcó otro momento decisivo, al integrarse a agrupaciones con estéticas diversas como Nave Oficio de Isla, Teatro El Público, Argos Teatro y Ludi Teatro. Esa diversidad de lenguajes fortaleció su capacidad de adaptación y su comprensión del hecho escénico en múltiples dimensiones.

Al enfrentarse al medio televisivo, Carlos Migueles no habla de ruptura, sino de continuidad desde otros códigos. Su perspectiva evita cualquier jerarquización entre teatro y pantalla: “Realmente no es mi primera experiencia trabajando frente a la cámara, pero sí es mi primera telenovela. Aun así, trabajar para la cámara no me ha resultado complicado, porque uno ya viene con ciertas bases desde la escuela y otras experiencias. He sabido lidiar con algunas situaciones frente a cámara gracias a la formación, al estudio y a la observación: ver cine, televisión, analizar qué funciona y qué no funciona. Yo vengo del teatro, donde he trabajado profesionalmente durante más de diez años. Para muchos actores de teatro, la televisión puede resultar incómoda, y para otros, los que solo hacen televisión, el teatro puede ser difícil. No creo que sea cuestión de talento, sino de entender cómo funciona cada medio, estudiarlo y saber fluir con la verdad del trabajo que se interpreta. También es fundamental entender lo que quiere el director, seguir sus indicaciones y estar abierto a sus criterios. No se trata de imponer terquedad, sino de aceptar que cualquier criterio —dondequiera que venga— puede ser justo, certero y valioso para tu trabajo en ese momento”.

Esa idea de la “verdad” aparece de manera recurrente en su discurso, no como un concepto abstracto, sino como una práctica concreta que se construye en relación con los otros. La actuación, en su visión, no es un acto individual, sino un intercambio constante: escuchar, recibir y reaccionar. Esta ética del trabajo colectivo se refleja también en su manera de asumir la preparación de los personajes.

En ese sentido, su proceso de documentación y aprendizaje resulta particularmente revelador: “Interpretar a Darío como profesor fue complicado, porque había que aprender mucha terminología que no estamos acostumbrados a decir, y decirla de manera natural, como si fuera algo cotidiano. Para el trabajo específico con las abejas, Yura López y yo fuimos a la finca La Luisa, en las cercanías del Cotorro, para aprender sobre apicultura con abejas del género Melipona y del género Apis, entendiendo su estructura social y cómo manipularlas cuidadosamente. Creo que logramos transmitir ese conocimiento en pantalla, ya que hay escenas en las que manipulamos las abejas sin protección, lo que refleja el nivel de cercanía que alcanzamos con la colmena. Fue un trabajo importante y muy lindo, del que todos los involucrados aprendimos mucho sobre las abejas y sobre la polinización. Además, la parte de profesor también requirió preparación: yo ya tenía cierta experiencia, porque había impartido clases durante años, pero aun así estudié y busqué referentes específicos en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Esto, junto con la observación de clases durante los días de grabación, ayudó a potenciar la interpretación del joven profesor que representaba”.

Este tipo de compromiso revela una manera de entender el oficio donde el actor no se limita a reproducir un texto, sino que investiga, experimenta y construye desde la experiencia directa.

Su método de trabajo también se distancia de ciertas ideas tradicionales sobre la actuación. Para Carlos Migueles, el punto de partida no es “convertirse en otro”, sino encontrar puntos de conexión personales: “Mi primer acercamiento a un personaje —según cómo yo trabajo— es tratar de ver en qué se parece a mí. No se trata de ‘hacer de otra persona’ ni de ‘encarnar’ a alguien más. A menudo se habla de esto de manera metafórica, pero la encarnación verdadera es algo más espiritual y profundo, y desde ese lugar resulta muy difícil ‘plantar’ un personaje como si fuera otra persona. Para mí, esas formas de construir personajes son complicadas, porque, justamente, los castings existen para evaluar qué tanto uno puede potenciar una actitud específica del personaje. Si buscan un personaje determinado, no importa la calidad actoral que tengas; si no encajas en ese perfil, tu calidad no se pone en juego. Lo que se pone a prueba es tu capacidad natural para asumir la actitud que se pide. Hay quienes pueden hacerlo mejor que otros, porque ya tienen ciertas afinidades con el personaje o porque poseen esas zonas de su ser que permiten ajustarse más fácilmente. Si a eso llamamos ‘encarnar y vivir en la piel de otros personajes’, entonces sí estoy de acuerdo. Pero yo primero busco en qué zonas del personaje hay afinidad conmigo, cuáles no, qué puedo despertar desde mí mismo y qué puedo incorporar del exterior de manera que me quede natural”.

Esta concepción se complementa con una disciplina constante de revisión y aprendizaje. El actor no da por concluido su trabajo una vez terminado el rodaje, sino que lo utiliza como material de estudio: “Siempre reviso los capítulos de la novela y las escenas varias veces, tres o cuatro, para estudiarlas: analizar qué hice, qué gestos funcionan, qué podría sustituir o mejorar. No lo hago para ese trabajo en particular, sino para los próximos, porque ya ha pasado más de un año desde que terminó Ojo de Agua. Durante este tiempo he trabajado en muchos otros proyectos y, naturalmente, uno va evolucionando y aprendiendo cosas nuevas. Nunca es tarde ni demasiado avanzado para seguir experimentando y perfeccionando la actuación. Lo importante es ampliar el rango de lo que uno ya ha hecho y aprender a navegar dentro de ese material. Revisar lo que se hizo antes es la única manera de proyectarse y prepararse para los próximos proyectos, de anticipar cómo resolver situaciones, gestos y emociones de manera más consciente y efectiva”.

Su vínculo con el teatro continúa siendo un eje fundamental, no como un espacio opuesto a la televisión, sino como una raíz que nutre su trabajo en cualquier formato. “El teatro, la televisión y el cine —la cámara y el escenario, más en general— son medios totalmente diferentes. Son géneros distintos, pero actuar debe ser algo real, sincero, noble y honesto. Cuando se actúa desde ese lugar, lo que importa es lo que se siente y lo que se recibe del otro actor, del entorno y de las circunstancias del personaje. Creo que esas son las técnicas fundamentales de las que podríamos hablar: técnicas basadas en la fe y en el sentido de la verdad, y, por supuesto, en la nobleza, la integridad y la generosidad hacia el otro actor. Por supuesto, con el tiempo se aprenden otros detalles: cómo parpadear menos, cómo neutralizar el rostro en determinadas escenas o cómo ‘actuar más pequeño’ para cine y televisión, donde los códigos son distintos. Pero desde la verdad y la generosidad, creo que ese es el punto en común que permite navegar y permanecer en los tres medios”.

En paralelo a su trabajo en televisión, Carlos Migueles continúa desarrollando proyectos teatrales y explorando nuevos registros, como el humor y el stand-up comedy, experiencia que describe como reveladora: “Fue una experiencia que me desbloqueó otra faceta de mi quehacer actoral, con una adrenalina totalmente diferente a la de asumir un personaje”.

Esa disposición a moverse entre distintos lenguajes, sin perder el rigor ni la coherencia, define a un actor que no se conforma con lo ya alcanzado. Más allá de cualquier personaje específico, lo que se percibe es una ética de trabajo sostenida en el tiempo, donde cada proyecto es una oportunidad para profundizar, cuestionar y crecer.

Carlos Migueles avanza así en su carrera sin estridencias, pero con una claridad poco común: la actuación no es un lugar de llegada, sino un proceso continuo donde la verdad, la disciplina y la sensibilidad marcan el camino.