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España no cumple las expectativas y no pasa del empate (0-0) en su estreno en el Mundial contra Cabo Verde

PorAgencia EFE

Jun 15, 2026 #Copa Mundial de la, #deportes, #España, #Fútbol
Lamine Yamal, de España, en acción frente a Diney, de Cabo Verde, durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde, celebrado en Atlanta (EE. UU.). EFE/EPA/RONALD WITTEK
España se quedó sin gol en su primer partido en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, con la que empató a cero, tras acumular pases, ocasiones y dominio sin tino sobre la portería contraria durante todo el duelo, en la primera jornada del grupo H del torneo.

Luis de la Fuente no dio con la tecla. Sorprendió con Gavi como extremo izquierdo de inicio, pero más allá de dos recuperaciones altas no tuvo presencia ofensiva. El seleccionador buscó soluciones pero no las encontró. Consciente de la presión de liderar a una de las grandes favoritas, la corbata que lució en la primera parte le apretó más y más con el paso de los minutos. Tanto que en la segunda ya no la lució.

Un partido en el que Pedri no carburó y España lo notó. Dos fallos en el pase impropios del centrocampista, que no encontró el ritmo de partido, marcaron un inicio de partido en el que Cabo Verde se hizo fuerte. Bloque bajo y tapando los pasillos interiores para dificultar el juego de España.

Ante este plan, apareció la figura de Marc Cucurella. El nombre que más ha sonado en la selección española las últimas 24 horas y cuyo fichaje por el Real Madrid se hizo oficial el día del debut.

El delantero de España Mikel Oyarzabal durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde en el Estadio Atlanta. EFE/ Lavandeira Jr

Desde un lateral izquierdo sin casi exigencia defensiva, Cucurella insistió apurando línea de fondo y sirviendo balones atrás que Ferran Torres no acertó a convertir. Primero se encontró con el palo en el minuto 38 y después, en el 43, con un Vozinha al que el partido le puso en el mapa; más aún en su parada abajo a un cabezazo de Laporte justo antes del descanso.

A sus 40 años, el portero caboverdiano se encuentra sin equipo, tras finalizar su vinculación con el Chaves, de la segunda división de Portugal. Ocupa las últimas posiciones de valor de mercado de la web especializada Transfermarkt, con 50.000 euros. Ni Lamine Yamal, el opuesto en esta clasificación, al ser el jugador con más valor -200 millones de euros-, junto a Erling Haaland, pudo con la resistencia de Cabo Verde.

Ídolo mundial. En Atlanta, su cara copaba edificios. Un icono publicitario y sobre el césped. Disputó los últimos 20 minutos bajo constantes ovaciones del público del estadio de Atlanta. Desborde desde banda derecha, pero a España le faltó acierto en el remate.

Ficha técnica:

0 – España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico Williams, m.87), Pedri, Fabián (Mikel Merino, m.71), Gavi (Lamine Yamal, m.71); Ferran Torres (Dani Olmo, m.81) y Oyarzabal.

Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

0 – Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Pablo, m.76); Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo m.61), Jamiro Monteiro, Laros Duarte (Deroy Duarte, m.61); Ryan Mendes y Livramento (Nuno da Costa, m.61).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ (CPV).

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Pedri (m.93) en España y a Sidny Cabral (m.16) por parte de Cabo Verde.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 67.640 espectadores.

Por Agencia EFE

La Agencia EFE, o simplemente EFE, es una agencia de noticias internacional con sede en Madrid.

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