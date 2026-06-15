Mundial 2026: Hinchas japoneses repiten el gesto de limpiar el estadio

Mientras la mayoría de los aficionados abandonan los estadios rápidamente después del pitido final, los seguidores de la selección de Japón tienen una tradición diferente.

Tras el empate 2-2 ante Países Bajos en su debut del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los hinchas nipones se quedaron en las gradas del AT&T Stadium para realizar una tarea que los ha convertido en un ejemplo global: recoger toda la basura.

Armados con bolsas de plástico azules (las mismas que ondearon con euforia durante el gol del empate), los aficionados se dispersaron por las tribunas para recolectar botellas, envases y residuos, dejando el recinto en perfectas condiciones.

Las imágenes del estadio completamente limpio dieron la vuelta al mundo, siendo compartidas masivamente en redes sociales y por la propia FIFA.

🇯🇵 Tras el empate 2-2 ante Países Bajos en su debut en el Mundial 2026, los aficionados de Japón se quedaron en el estadio para limpiar las gradas, repitiendo una imagen que ya se ha visto en anteriores ediciones del torneo. pic.twitter.com/cTNripXAo1

— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026

«Es parte de nuestra cultura»

Lejos de ser una casualidad, el gesto responde a una arraigada costumbre social. Eita Tanaka, un aficionado japonés, explicó a la prensa presente en el lugar la filosofía detrás de la acción:

«El pueblo japonés piensa que cuando usamos un lugar, nos enseñaron que hay que dejarlo más limpio de como lo encontramos. Por ejemplo, en la escuela, ordenamos nuestro salón sin que el profesor nos lo diga”.

Otro seguidor, Futo Hagiwara, añadió: «Esto es nuestra cultura. Significa que a donde vayamos tenemos que limpiar después de nosotros. Es nuestra forma espiritual, nuestra actitud. Es respeto por todo: los jugadores, los aficionados y el estadio”.

💙🤍 TREMENDO ACTO 💙🤍

FIFA preguntó a una japonesa que por qué recogen la basura en todos los estadios a los que asisten.

Ella lo explicó: «Es nuestra cultura. Pero también es una señal de respeto hacia el país y estadio que nos acoge y hacia nuestros jugadores. Para nosotros… pic.twitter.com/Ug1AeKlaxX

— Ecuagol (@ECUAGOL) June 15, 2026

Una tradición que comenzó en Francia 1998

La escena en Texas no es nueva para los seguidores de la «Samurai Blue». Esta tradición de limpieza tiene sus raíces en la educación primaria japonesa, donde los niños son responsables de la limpieza de sus aulas y pasillos.

A nivel internacional, la fama de los «limpia estadios» comenzó en el Mundial de Francia 1998, cuando, a pesar de la eliminación en fase de grupos, los aficionados japoneses ya fueron vistos recogiendo basura. En Qatar 2022, el gesto se volvió viral después de la histórica victoria ante Alemania.

Expertos en sociología apuntan a la presión social positiva y el concepto de «leer el aire») como motores de esta conducta. «Incluso si una persona comienza a recoger basura, los que están a su alrededor sienten que no pueden evitar unirse. Porque si no lo hacen, los demás pensarán que son una mala persona», explicó el sociólogo Masachi Ohsawa.

Un ejemplo que trasciende al fútbol

El impacto de la afición japonesa fue tal que incluso cruzó fronteras deportivas. El mariscal de campo de la NFL, Jameis Winston, fue captado por las cámaras ayudando a los aficionados a recoger la basura, luciendo además la camiseta de Japón.

La limpieza no solo fue un acto de cortesía, sino un alivio logístico significativo. En un evento de la magnitud del Mundial 2026, que se espera genere millones de kilos de residuos en sus sedes, la acción de los hinchas japoneses representa un alivio para el personal de limpieza y una lección de civismo para el mundo.

Con un punto en el bolsillo y la admiración del planeta, Japón se prepara para su próximo compromiso del torneo, donde se espera que sus jugadores den batalla… y sus aficionados, nuevamente, saquen las bolsas de basura.