Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos: 26 años de ciencia al servicio del medio ambiente

El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), celebra este 3 de noviembre su 26 aniversario de fundación, consolidando una sólida trayectoria en el desarrollo de investigaciones científicas que han generado resultados clave para la gestión ambiental en Cuba y el Caribe.

Desde su creación, en 1999, el CEAC ha contribuido activamente al conocimiento y la protección de los ecosistemas costeros, mediante estudios sobre calidad del agua, dinámica de contaminantes, biodiversidad marina y cambio climático, entre otras líneas de investigación prioritarias.

La institución, adscrita a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, ostenta la condición de Centro Colaborador del Organismo Internacional de Energía Atómica – OIEA / IAEA para la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas en el estudio de ecosistemas costeros-marinos en América Latina y el Caribe. Este reconocimiento internacional respalda su excelencia científica y su capacidad técnica en el ámbito ambiental.

A lo largo de estos 26 años, el CEAC ha publicado numerosos artículos científicos, presentado más de 500 ponencias en eventos académicos y brindado asesoría especializada a entidades estatales en temas como el monitoreo ambiental, la evaluación de riesgos ecológicos y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Recientemente, el centro fue distinguido con la Orden Carlos J. Finlay, la más alta condecoración científica otorgada por el CITMA, en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo sostenible del país.

Ubicado frente a la bahía de Cienfuegos, el CEAC continúa proyectándose hacia el futuro con nuevos desafíos, entre ellos el fortalecimiento de la cooperación internacional y la incorporación de tecnologías emergentes para enfrentar los efectos del cambio climático.

Con 26 años de historia, el CEAC consolida su legado como una institución científica de excelencia y compromiso ambiental, al servicio del desarrollo sostenible de Cuba y la región.