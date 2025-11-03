Perlavisión

Federadas cienfuegueras se suman a solidaridad con afectados por huracán Melissa

PorMarcia Silva Llano

Nov 3, 2025 #Cienfuegos, #Federación de Mujeres Cubanas, #huracán Melissa

Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos hace suyo el llamado a la solidaridad con las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país, y responde con altruismo a la convocatoria realizada por la dirección nacional de la organización para sumar fuerzas en la recuperación.

En las sedes municipales y la provincial de la FMC sureña reciben ya el aporte de las mujeres, consistente en objetos útiles, sean personales o para el hogar, como evidencia de la ayuda que voluntariamente ofrecen al entregar lo que tienen, aunque nada les sobre.

Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en el territorio, explicó que con agradecimiento esperan los donativos que alivien las necesidades básicas, acompañen a la recuperación y resulten provechosos para los damnificados, como medicamentos; ropa y calzado en buen estado; juguetes; materiales escolares; alimentos no perecederos; artículos de higiene personal y limpieza, entre otros.

Las cienfuegueras con sentimientos de justicia social no se hacen esperar, aseguró la dirigente femenina, y acotó que el compromiso colectivo de cooperar hoy es la tarea más inmediata a cumplir porque es tiempo de solidaridad con la Patria.

