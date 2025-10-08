Che Comandante, amigo

No porque hayas caído tu luz es menos alta… se te recuerda a cada momento, sobre todo la generación que creció admirándote, aquella a la que nos tocó el cambio de atributos pioneriles y como lema “Seremos como el Che”, repetido cada mañana para calar por siempre en el alma y el espíritu de quienes seguimos tu ejemplo.

Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la Sierra… de ahí la pasión con que leímos cada carta, cada escrito, cada discurso o referencia a tu figura y pensamiento, ese que trasciende épocas… porque no por callado eres silencio… es que estás en todas partes… en el indio hecho de sueño y cobre. Y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles y en el azúcar y en la sal y en los cafetos…

Cuba te sabe de memoria… y el resto del mundo, donde tu impronta permanece, aunque callado, pero no silencio porque cada octubre –y cada día del calendario- nos regresas como estatua o vívido como un niño o como un hombre puro, ese que inspira, que ordena sin mandar, que manda camarada, qué sería de muchos hoy sin tu ejemplo perdurable.

Che invita al combate cotidiano porque no hay descanso cuando falta tanto camino por andar, entonces… ¡Salud, Guevara! O mejor todavía desde el hondón americano: Espéranos. Partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tu vives, Che Comandante, amigo.