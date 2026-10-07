El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió este miércoles en la importancia de promover la participación ciudadana y el control popular para enfrentar la situación actual del país.

El mandatario subrayó, además, la urgencia de agilizar el trabajo y eliminar los trámites burocráticos, a fin de resolver con prontitud los problemas de la población que pueden encontrar respuesta en la propia comunidad.

Al intervenir en el programa Criterio Compartido, de la emisora Radio Rebelde, el jefe de Estado destacó que ese espacio de intercambio permite construir una agenda colectiva, así como conocer y dar seguimiento a las principales preocupaciones y problemáticas de la población.

Precisó que, tras la emisión del primer programa, hace dos semanas, equipos multidisciplinarios trabajan en la búsqueda de soluciones a las situaciones planteadas por las 23 personas que realizaron llamadas. De ellas, cinco no han podido ser localizadas, 16 fueron visitadas y dos están pendientes de visita.

Díaz-Canel detalló que, gracias a la participación popular, se han identificado varios temas clave para abordar en próximas emisiones, entre ellos los servicios básicos —incluidos el agua y la electricidad—, la justicia económica, la participación ciudadana, la equidad social, la producción de alimentos y la defensa de la soberanía nacional.

El mandatario recordó que esta semana suscita sentimientos particularmente profundos, pues en la víspera sostuvo un encuentro con familiares de las víctimas del crimen de Barbados y del terrorismo de Estado en general.

Asimismo, calificó de indignante la postura de sucesivas administraciones estadounidenses, que pretenden calificar de terrorista a Cuba, cuando la nación caribeña ha sido blanco de incontables agresiones.

Hizo referencia también al aniversario 59 de la muerte del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, ocurrida el 8 de octubre de 1967, y a la conmemoración del inicio de las luchas por la independencia de Cuba.