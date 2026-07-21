Festejos por el 26 de Julio impulsan tareas en provincia de Cienfuegos

La celebración del 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes compulsa el accionar sobre múltiples tareas de la provincia de Cienfuegos, en medio de la actual crisis, reto explicado en conferencia de prensa el lunes último por las máximas autoridades de este territorio.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial, declaró que en el año del Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los cienfuegueros no se detienen y acometen tareas con la unidad de entidades estatales y las nuevas formas productivas, tal es el caso de la reparación capital del hogar de niños sin responsabilidad parental convertido en un verdadero palacio, con todo el confort y comodidades.

A pesar de las carencias de los principales recursos para poder enfrentar el desarrollo inversionista y de reparación acometen acciones en las instituciones de salud, como la reparación e impermeabilización de la torre dos del hospital Gustavo Aldereguía Lima.

Explicó la reorganización de los pagos de las pensiones de los jubilados, a partir de una importante participación de la recaudación lograda en la provincia, con el incremento de los depósitos de efectivo de los actores económicos no estatales y el mayor uso de las pasarelas de pago, aunque se mantiene el enfrentamiento a quienes no cumplen con estas disposiciones.

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora, expuso el comportamiento de los ingresos del territorio donde cinco de los ocho municipios presentan situación favorable en el superavit.

Señaló que a pesar de la falta de combustible para roturar, pero con uso de alternativas como la tracción animal, las siembras de cultivos rústicos se ha cumplido y garantizado las entregas a las ferias agropecuarias de cada sábado.

De igual manera mejoran la imagen y la pintura de la fachada del cine Guanaroca y el parque infantil de Cienfuegos, así como sus homólogos en los municipios reciben el beneficio de la reparación.

Varias iniciativas se adoptan para la limpieza de los desechos sólidos de varios comunidades y asentamientos, mediante el empleo de triciclos eléctricos, y con trabajo voluntario de los cienfuegueros en los consejos populares de Tulipán, Pueblo Grifo y Buena Vista, entre otros.

Entretanto en el municipio de Aguada, sede de los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional en la provincia, concentran los principales esfuerzos en la reparaciones de parque, pintura de paradas de ómnibus, de la fachada de las principales unidades de la gastronomía y los servicios, de las instituciones educativas y de salud, así como en la poda de árboles.

Durante la conferencia se anuncio la realización de una feria gigante el 25 de julio en la Calzada de Dolores, para la venta de productos agrícolas, cárnicos, bebidas y licores, así como los elaborados por el sector de la alimenticia.

También dieron a conocer la amplia programación cultural que desarrollaran en lo que resta de julio y en el mes de agosto.

Los actos por el 26 de Julio se efectuarán en todos los municipios, con la sede provincial en Aguada de Pasajeros el 24 de julio.