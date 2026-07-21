Asiste Díaz-Canel a la celebración por los 50 años del Ministerio de Educación Superior

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se desarrolló este martes el acto central por el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior (MES) y su red de instituciones.

Como parte de la ceremonia, se entregó por primera vez el Sello 50 Aniversario al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se desempeñó como ministro de Educación Superior entre 2009 y 2012.

Además, se reconoció la trayectoria de personalidades, profesores, investigadores y trabajadores que han contribuido al desarrollo de la Educación Superior cubana durante estas cinco décadas.

Participaron además de ese acto el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, además, de dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y estudiantiles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como a viceministros, rectores y representantes de los organismos formadores.

La celebración por los 50 años del MES tiene lugar en el año del Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, artífice de la concepción de una nación convertida en universidad, y a pocos días de conmemorarse el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.