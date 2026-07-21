¿Qué es el «calor cruel»? Japón activa por primera vez su peor alerta

Japón activó este martes por primera vez su nueva categoría de alerta climática, el «día de calor cruel» o kokushobi, después de que varias localidades del país registraran temperaturas de al menos 40 grados Celsius.

Récords históricos en dos ciudades

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la ciudad de Toyota, en la prefectura de Aichi, llegó hasta los 40,1 grados. En la vecina prefectura de Gifu, Tajimi alcanzó los 40,3 grados y Gujo registró 40 grados exactos.

Tanto en Toyota como en Gujo se trata de las temperaturas más altas jamás registradas en esas localidades, según informó la cadena pública NHK.

El calor se extendió por todo el centro del país

El fenómeno no se limitó a esos dos puntos. Ciudades cercanas como Nagoya y Kumagaya también registraron temperaturas próximas a los 40 grados, mientras que en Tokio el termómetro superó los 35 grados hacia el mediodía.

Una categoría creada este mismo año

El término kokushobi fue incorporado por la JMA en abril, tras un proceso de consulta a nivel nacional, con el objetivo de alertar a la población sobre situaciones de calor especialmente peligrosas. La designación se activa específicamente cuando la temperatura alcanza o supera los 40 grados.

Para temperaturas de 35 grados o más, las autoridades japonesas ya contaban con otra categoría previa: el moshobi, o «día de calor extremo», que continúa vigente como un escalón de alerta por debajo del nuevo umbral.