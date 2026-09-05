Pueblo cienfueguero recuerda aniversario 69 de histórico levantamiento armado

Es 5 de Septiembre, y la historia recuerda que un día como hoy pero de 1957 combatientes del movimiento 26 de Julio junto a oficiales de la marina protagonizaron el levantamiento armado de la ciudad de Cienfuegos.

Desde el amanecer de este sábado los cienfuegueros participan en diferentes actividades para conmemorar la efeméride. Pioneros y jóvenes realizaron el asalto simbólico al antiguo Distrito Naval del Sur, hoy Museo Histórico Naval, y se desarrolló el acto central con sede frente a la escuela secundaria básica urbana Cinco de Septiembre, otrora Colegio San Lorenzo, uno de los sitios donde ocurrieron enfrentamientos entre civiles y efectivos del Ejército durante la sublevación de hace 69 años.

Amanecer de homenajes en #Cienfuegos a la gesta de septiembre. Honor y gloria a los héroes y mártires del alzamiento el 5 de septiembre de 1957 https://t.co/m0ui2VXHiP #SeptiembreEnLaMemoria #100fuegosVibra pic.twitter.com/t5oSCx6Jov — Perlavisión TV (@PerlavisionTV) September 5, 2026

Ante cientos de perlasureños, y con la presencia del Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, y de José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del PCC, reafirmó que el pueblo de Cienfuegos no olvida a sus héroes y mártires y ratificó el compromiso de defender la obra por la cual derramaron su sangre.

Al concluir el acto, partió la tradicional peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea.

Durante el transcurso de esta semana, tuvieron lugar encuentros con combatientes, recorridos por tarjas alegóricas a la efeméride, y un barrio debate organizado por los Comités de Defensa de la Revolución.

El teatro Tomás Terry fue escenario este viernes de la cantata con la participación de artistas locales. Por su parte, la Red Juvenil Comunitaria activó varios proyectos en los cuales intervinieron niños, adolescentes y jóvenes quienes intercambiaron con la comunidad, con historiadores y dirigentes del PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas.

La acción armada del 5 de septiembre de 1957 está considerada como un paradigma de la lucha popular contra la dictadura de Fulgencio Batista.

El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, expresó en 1977 que “El hecho del levantamiento de Cienfuegos significó un aliento moral extraordinario para los combatientes de la Sierra Maestra. Ya la tiranía no podía continuar hablando de la unidad de sus fuerzas armadas”.