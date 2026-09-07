Multivisión renueva su pantalla con aventuras, romance y conflictos familiares

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

La pantalla de Multivisión se prepara para una semana de estrenos en la que las aventuras, el romance, la acción y los conflictos familiares ocuparán un espacio destacado. Entre las nuevas propuestas figuran Sandokán, producción italiana inspirada en la célebre obra de Emilio Salgari, y Cuestión de honor (Şeref Meselesi), serie dramática turca estrenada originalmente en 2014.

Dos historias diferentes en escenarios, épocas y culturas, pero unidas por protagonistas enfrentados a circunstancias que pondrán a prueba sus convicciones, sus afectos y su sentido de la justicia.

El regreso del “Tigre de Malasia”

Los sábados, cerca de las las 12:16 p. m., Multivisión propone Sandokán, una nueva adaptación televisiva del célebre personaje creado por el escritor italiano Emilio Salgari.

La producción, realizada por Lux Vide en colaboración con Rai Fiction, está concebida como una serie internacional de aventura y cuenta con ocho episodios de aproximadamente 50 minutos. La historia se desarrolla en el Borneo de mediados del siglo XIX y recupera a uno de los grandes héroes de la literatura de aventuras italiana: Sandokán, el llamado “Tigre de Malasia”.

Interpretado por el conocido actor turco Can Yaman, Sandokán es presentado como un guerrero y pirata que desafía la expansión del poder británico en la región. Desde su refugio en la isla de Mompracem, junto a su inseparable amigo Yáñez de Gomera y su tripulación, se enfrenta a quienes pretenden someter los territorios y poblaciones locales.

Pero la aventura también dará paso al amor.

En medio de enfrentamientos, persecuciones y conspiraciones, Sandokán conoce a Lady Marianne Guillonk, una joven de ascendencia aristocrática vinculada al mundo colonial británico, interpretada por Alanah Bloor. Lo que comienza como el encuentro entre dos personajes pertenecientes a mundos aparentemente irreconciliables se transforma progresivamente en una relación capaz de desafiar las fronteras sociales, políticas y culturales de su tiempo.

El reparto cuenta además con Alessandro Preziosi como Yáñez de Gomera y Ed Westwick, conocido internacionalmente por su participación en Gossip Girl, como Lord James Brooke, uno de los principales antagonistas de Sandokán.

La nueva producción recupera así un universo narrativo que ha acompañado a varias generaciones y que anteriormente llegó a la televisión internacional de la mano de recordadas adaptaciones, entre ellas la protagonizada por Kabir Bedi en la década de 1970.

Sin embargo, esta versión propone una mirada contemporánea sobre el personaje, incorporando a la aventura elementos relacionados con la identidad, la libertad, la naturaleza, el amor y la resistencia frente al poder colonial.

El propio lema de la producción resume una de sus principales contradicciones: “El Tigre de Malasia no teme a nadie… excepto al amor”.

Dos hermanos, dos caminos

La segunda gran novedad de Multivisión llegará a las 3:00 p. m. y 10:30 p. m., de lunes a viernes, desde el próximo 7 de septiembre, con Cuestión de honor, producción turca de 2014 que combina drama familiar, romance, acción y crimen.

La historia gira alrededor de los hermanos Yiğit y Emir Kılıç interpretados respectivamente por Kerem Bürsin y Şükrü Özyıldız.

Aunque comparten la misma sangre y las mismas heridas familiares, ambos poseen personalidades y maneras de entender la justicia radicalmente diferentes.

Yiğit es impulsivo, carismático y arriesgado. Emir, en cambio, es responsable, racional y ha elegido el camino de la ley. La tragedia familiar que los golpea tras su llegada a Estambul terminará situándolos en lados opuestos de un conflicto cada vez más peligroso.

El punto de partida es el sueño de una familia de abandonar su lugar de origen y comenzar una nueva vida en Estambul. La posibilidad parece hacerse realidad cuando reciben inesperadamente una herencia. Sin embargo, lo que inicialmente representa una oportunidad terminará desencadenando una cadena de acontecimientos que transformará para siempre sus vidas.

La muerte de su padre marcará un antes y un después.

A partir de ese momento, los hermanos emprenderán caminos diferentes para enfrentarse a quienes consideran responsables de la tragedia. Yiğit optará por introducirse en el mundo criminal para consumar su venganza, mientras Emir intentará combatirlo desde el terreno de la justicia y la legalidad.

El conflicto no tardará en trascender la relación entre ambos.

El amor también se convierte en un elemento determinante de la trama, con personajes como Sibel, interpretada por Yasemin Allen, y Kübra, encarnada por Burcu Biricik, entrelazando sus destinos con los de los dos hermanos.

Uno de los principales atractivos de Cuestión de honor reside precisamente en la oposición entre sus protagonistas. Ambos buscan, en esencia, reparar una injusticia, pero sus métodos son completamente diferentes. Para Emir, la justicia debe buscarse mediante la ley; para Yiğit, el dolor y la pérdida terminan convirtiendo la venganza en el único camino posible.

La serie plantea así una pregunta que atraviesa buena parte de su argumento: ¿en qué momento quien busca hacer justicia termina convirtiéndose en aquello contra lo que lucha?

A esta interrogante se suman los secretos familiares, las relaciones sentimentales, las luchas de poder y el universo del crimen organizado, con Estambul como escenario de una historia marcada por las decisiones y sus consecuencias.

Con estos dos estrenos, Multivisión incorpora a su programación propuestas dirigidas a públicos diversos. Y, como en toda buena historia de aventuras o de drama, queda por descubrir qué precio tendrán que pagar sus protagonistas por defender aquello en lo que creen.