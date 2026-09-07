Inauguran en Cienfuegos exposición colectiva por el 5 de Septiembre

La muestra colectiva La utopía que no cesa fue inaugurada en Cienfuegos, como parte del entorno de las conmemoraciones por la efemérides del 5 de Septiembre, Levantamiento popular del pueblo ocurrido en 1957.

El curador Jorge Luis Urra Maqueira explicó a la Agencia Cubana de Noticias que se trata de una muestra por invitación, entre los creadores más prolijos de las últimas décadas, junto a estudiantes graduados de varias generaciones y profesores de la Escuela de Arte Benny Moré, alumnos del ISA, miembros de la UNEAC, y del Taller de los Artistas, entre otros.

Agregó que la exposición será variada, pues incluirá pintura, dibujo, fotografía, escultura, instalación, humor gráfico, arte digital y cartel, con el objetivo de mostrar la pluralidad de las artes plásticas cienfuegueras.

Urra Maqueira precisó que la organización y montaje de la muestra estará a cargo de Ernesto Álvarez y José Basulto, quienes garantizarán la coherencia visual y la disposición de las obras en el espacio.

Los organizadores señalaron que esta exposición se inscribirá dentro de las celebraciones oficiales por el 5 de Septiembre, y se prevé que en futuras ediciones pueda ampliarse con nuevas propuestas y artistas invitados.

Este año no se convocará al Salón 5 de Septiembre, fundado en la década de 1980 como homenaje artístico a la insurrección popular de 1957, porque el Consejo Provincial de las Artes Plásticas pretende ampliar las bases para abarcar mayor variedad de expresiones.

También se analiza el sistema de premiación del salón, con el objetivo de actualizarlo y hacerlo más inclusivo, de modo que refleje la diversidad de propuestas presentes en la provincia.

Esta exposición colectiva en Cienfuegos reafirmará así el papel de las artes plásticas como vehículo de memoria y cohesión social, y contribuirá a mantener viva la significación de los acontecimientos al rededor de la fecha patriótica.