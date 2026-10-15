Cienfuegos se prepara para volver sobre una página importante y sangrienta de su historia. En un encuentro amistoso entre realizadores, representantes de instituciones, empresas estatales y actores económicos privados, celebrado en la sede del Gobierno Provincial, fue presentado el proyecto cinematográfico “Septiembre 5”, una obra que pretende llevar a la pantalla grande el levantamiento popular protagonizado por marinos y civiles en Cienfuegos el 5 de septiembre de 1957.

La película, concebida como un justo tributo a los héroes y mártires de aquella gesta, estará respaldada por Damasu Producciones, el guion y la dirección a cargo de Tony Quiñones, realizador cienfueguero, mientras la producción ejecutiva corresponderá a Daniel Martín. La asesoría histórica será responsabilidad de Orlando Félix García Martínez, reconocido historiador e investigador de los acontecimientos.

Durante la presentación, Quiñones destacó que el filme ofrecerá la posibilidad de visibilizar a Cienfuegos, su identidad y la trascendencia de una acción que demostró, una vez más, la valentía de un pueblo dispuesto a defender sus ideales. Durante casi 24 horas, marinos y civiles mantuvieron en alto la dignidad de la ciudad, en una rebelión que quedó inscrita para siempre en la memoria de esta ciudad.

“Sin duda alguna, será un filme que permitirá visibilizar Cienfuegos y su historia, afirmó Quiñones al referirse a los propósitos de la producción”. La realización de “Septiembre 5” aspira a convertirse en un esfuerzo colectivo, para ello, sus promotores convocan a instituciones, empresas estatales y privadas, emprendimientos y demás actores económicos a contribuir con una obra que busca preservar la memoria histórica de Cienfuegos y acercar a las nuevas generaciones a los hechos ocurridos aquel día de 1957 y que está próximo a cumplir su 70 aniversario.

En correspondencia con los tiempos actuales, la producción contempla además el empleo de herramientas de inteligencia artificial como recurso para fortalecer determinados elementos narrativos y contribuir a la contextualización de la trama, sin desplazar el trabajo creativo de los realizadores ni el rigor de la investigación histórica. El proyecto contará con la participación de un amplio número de actores y actrices cienfuegueros, así como de técnicos y especialistas de la localidad. De esta manera, la película no solo narrará una historia de Cienfuegos: también será hecha, en buena medida, por los propios hijos de esta tierra.

Más allá de sus valores artísticos, “Septiembre 5” se presenta como un acto de resistencia cultural y de amor. Resistencia frente al olvido; amor por los hombres y mujeres que defendieron la ciudad y por quienes, desde el presente, se empeñan en conservar su legado, con la colaboración de todos Cienfuegos podrá llevar al cine una historia que merece ser contada: la de un pueblo que, en uno de los momentos más difíciles de su existencia, demostró que se puede contar con él siempre.