José Ramón Artigas ¡Un Maestro de Juventudes de la gran escena!

(Escrito por: Dalgis Román Aguilera)

José Ramón Artigas es un maestro en toda la acepción de la palabra. La Asociación Hermanos Saíz lo distingue este año con justeza, en ocasión de celebrar el aniversario 40 de la organización de la vanguardia del arte joven. La noticia se compartió rápidamente y ha sido celebrada por todos los que le conocemos y también por quienes admiran su obra en nuestra televisión.

Dialogar con él es siempre una clase, así que, con gusto, transcribo nuestro intercambio, que tuvo por escenario su acogedor hogar en el Vedado habanero.

—Maestro, ¿en quiénes pensó al recibir la noticia de esta merecida distinción?

—Como una buena película, en flashback o en retrospectiva, viene toda esa vida a lo largo de prácticamente tres generaciones con las que he compartido en la televisión. Pensé en mis maestros, que era hacia quienes miraba cuando llegué con 16 años, casi a punto de cumplir 17, a la televisión; pensé en la generación intermedia en la que me incluyo, que empezamos en la década del 60, y, por supuesto, en las generaciones posteriores, que han sido mis alumnos. Ahora, prácticamente, estaríamos entrando casi que en una cuarta generación de creadores del mundo del audiovisual.

»Hay nombres que son infaltables. Debería decir Humberto Bravo, mi maestro de dirección. Podría decir Eric Kaupp, quien fue una motivación cuando yo solo contaba con 14 años. Debo decir Jesús Cabrera, maestro de juventudes, de quien se conmemoró este año su centenario y a quien en la UNEAC nos acogió con mucho cariño. Fue siempre un paradigma.

»Pienso en mis años de docencia presencial, tanto en mi querido Centro de Estudios de Radio y Televisión como en la Universidad de las Artes. En esos momentos, solo estábamos continuando la labor que Jesús Cabrera había iniciado al crear esa facultad correspondiente a la actual Universidad de las Artes ISA.

»Podría decir Eusebio Leal Spengler, mi querido amigo, que siempre fue un ejemplo, que siempre fue un paradigma, con quien convertimos en internacional el Festival de Habaneras. Con quien realizamos la Cecilia de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de 1999 y a quien tanto añoramos todos los cubanos.

»Podría decir tantos y tantos nombres. Decir, por ejemplo, Esther Borja y mis años de Álbum de Cuba. Decir Barbarito Díez y la posibilidad que tuvimos de honrarle en el Festival Homónimo en Las Tunas, durante casi dos décadas.

»Podría decir Nicolás Guillén. Podría mencionar los Festivales Internacionales de Ballet desde 1974, en los que trabajé desde los años 60, primero como sonidista y luego como director. La oportunidad de trabajar con Alicia, con las Cuatro Joyas, de compartir con Fernando Alonso en su etapa del Ballet de Camagüey y, posteriormente, también, por supuesto, con Alberto Alonso, que montó para televisión una obra que dirigí para el programa ARTV.

»Podría decir Leo Brouwer y nuestro trabajo para el tricentenario de Bach y en los 30 años de vida artística del propio Leo, en 1986. ¡Realmente son tantos los recuerdos que se agolpan! No como las penas de Cindo… (acota con gracia).

»Y a uno le queda eso de que no lo hizo porque, se ha dicho y es un lugar común, que no se trabaja para premios. Pero si de alguna manera la vida reconoce que ha habido lo que conocemos todos como la utilidad de la virtud y de entregarse…

»Yo reconozco que me le escapé a mi padre, maestro de lujo, para la televisión, adonde vine de la mano de mi madre. Sin embargo, en 1983, el año de su fallecimiento, él me predijo que al final me iba a coger el aula. Años después, me llegó de manera formal, porque ya lo había hecho de manera informal con los sonidistas de Telerebelde o con una directora tan querida como Iraida Malverti, que fui quien la adiestré, la posibilidad de impartir cursos de capacitación en el Centro de Estudios. Eso fue a finales del 95. Es decir, que todavía estoy en los 30 años de docencia, porque después continué en el ISA.

»Y es cierto que, si uno tuvo la ayuda de esos seres hacia los que uno miraba —puedo decir Severino Puentes, Manolo Rifat, puedo decir tantos y tantos, Óscar García—, no tenía derecho a venir para mi casa con los conocimientos guardados, sino la obligación de compartirlos con las nuevas generaciones».

—Y sus alumnos, maestro, ¿en cuántos escenarios brilla hoy, a través de ellos, su huella pedagógica?

—La vida me dio el placer de que hayan estado esos alumnos en las aulas, que me hayan atendido, interiorizado y que les haya sido útil el conocimiento para su camino en el mundo de la imagen y los sonidos. Están por todas partes en Cuba y fuera de ella. La diáspora está en el mundo entero.

»Tanto es así que, en una Convención de Radio y Televisión en Cubanacán, fui a ver un stand donde se desplegaba un equipo de control remoto digital en unas maletas muy compactas, según ellos, en 25 minutos. La persona que atendía el stand estaba de espaldas. A mi pregunta “¿Quién atiende el stand?”, la persona dice: “Yo conozco esa voz”. Se gira y era un alumno mío de producción del ISA, radicado en Bélgica.

—En estos tiempos de tanto desarrollo tecnológico y carencias de presupuestos, ¿cuánto valor cobra el saber hacer?

—Hay una cosa: cambian los lenguajes, pero un director siempre será un director. La capacidad para trabajar el mundo de la imagen es una habilidad creativa que se entrena. Desde todos los tiempos ha habido grandes presupuestos para pasar tiempo editando, hacer un gran espectáculo en vivo y con el valor de la inmediatez, o hemos tenido que ajustarnos a serias carencias materiales. En ambos escenarios hay que ser altamente profesional.

»Eso sucede no solo en Cuba. La vida me dio la oportunidad de confrontarme en lugares como Guatemala, Ecuador, el propio México y de estar también con mi espectáculo de Habanera en España, con el espectáculo por el centenario de Agustín Lara en Veracruz y así sucesivamente».

—¡Cuántas vidas laborales, maestro! ¡Cuánta experiencia!

—Uno se pone a pensar y dice: son prácticamente tres vidas laborales. Es decir, los 66 años del mundo de la televisión, los otros 50 y algo del ámbito de la dirección artística de espectáculos y grandes festivales y los 30 de docencia. Para no hablar de los 35 en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde también el hecho de haber presidido su Asociación de Cine, Radio y Televisión fue una gran experiencia y una oportunidad para crecer como ser humano. El tiempo se va volando, como se dice.

—Y nos llega ahora la alegría de que los muchachos de la Asociación Hermanos Saíz le distinguen como Maestro de Juventudes.

—Fue en el año 96 cuando un grupo de colegas de la televisión, por interés de la UNEAC, recibimos la Distinción por la Cultura Nacional. Después, en el 2007, recibí emocionado el Premio Nacional de Televisión junto a queridos compañeros. Y ahora, de pronto, cuando no estábamos realmente preparados, en términos de grata sorpresa, para este honor del Maestro de Juventudes, llega y, de alguna manera, quizá lo lindo es que esa labor no haya caído en saco roto.

»Hay quienes a veces me decían —me pasó con una periodista—: “Usted es Premio Nacional de Televisión desde 2007”. “¿Agregó el Maestro de Juventudes?”. A lo que a mí me dolía responder: “No, no puedes, eso fue hace unos cuantos años…”. Entonces recuerdo un viejo comercial de televisión que protagonizaba la señora Consuelo Vidal: “¡Hay que tener fe que todo llega!”».

—Maestro, un mensaje para los jóvenes que están llegando a la televisión, que sueñan con hacerla, para los que hoy en las aulas de la Universidad de las Artes lo miran como un referente y que tienen la misión de seguir haciendo de esa pantalla cubana la opción educativa, entretenida e informativa en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. ¿Cuál sería su mensaje para esos realizadores audiovisuales?

—Uno: superación constante. Saber no ocupa lugar. Todos los días uno aprende algo y lo que no aprende en su momento, difícilmente, cuando la vida se complica, tiene tiempo para ir a buscarlo, sea en la práctica o sea en los libros. Hay que atesorar todo lo que se pueda cuando todavía se dispone del tiempo y la vida no se ha complicado a los niveles extremos en que suele hacerlo. Esa es una.

»La otra: el medio de la televisión y los medios en general no son solo entretenimiento, y no estoy desdeñando el entretenimiento; lo peor sería que un producto audiovisual fuera aburrido, pero hay que sedimentar cultura, que es lo que he tratado a lo largo de todos estos años.

»Hay que dejar bienes espirituales. Siempre les digo a mis alumnos: uno necesita alimentarse diariamente; el cuerpo necesita alimentarse, necesita cuidado, pero si uno no alimenta el alma, el espíritu… ¡Pobre mortal que, desalmado y bruto, como dijo el poeta, se perdió el amor y se perdió el respeto!».

Emocionada, cerré nuestro diálogo con un abrazo al hombre al que tanto admira el país, por su auténtica y cubana manera de enseñar siempre, desde la gran escena. Me alisto a aplaudirlo en la entrega de la distinción Maestro de Juventudes, el próximo sábado 17 de octubre.