Cienfuegos pese a la contingencia energética">

En medio de las limitaciones impuestas por la actual contingencia energética que afecta al país, la práctica sistemática de la actividad física se mantiene firme en la provincia de Cienfuegos. Así lo evidencian las experiencias en varios municipios, donde la cultura del deporte y el bienestar corporal continúa siendo una prioridad para la población.

Un recorrido por el municipio de Cruces permitió corroborar que en su gimnasio de Cultura Física existe una arraigada tradición por el ejercicio sistemático. Pero no es el único espacio; en esa localidad, la práctica de la gimnasia básica en la biblioteca pública se ha convertido en otra alternativa que demuestra la resiliencia de los cienfuegueros, quienes se las ingenian para no renunciar a los hábitos saludables aun en tiempos de crisis energética.

De regreso a la Perla del Sur, específicamente en el municipio de Palmira, la dinámica no es diferente. El gimnasio de Cultura Física de ese territorio ha implementado un esquema de trabajo en dos sesiones diarias para garantizar que los interesados tengan mayores oportunidades de ejercitarse. El centro abre sus puertas desde las 6:50 a.m. hasta las 12:00 m., y reanuda sus actividades en el horario vespertino de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Odalis Reyes Acea, directora del gimnasio y destacada ex atleta de la época de oro del hockey sobre césped palmireño, explicó que esta división horaria responde a la necesidad de adaptarse a los ritmos de vida de los practicantes. Asimismo, resaltó que el gimnasio biosaludable, anexo a las instalaciones principales, se erige como una opción complementaria muy concurrida por los fieles seguidores del ejercicio físico en el territorio, quienes, a pesar de las dificultades, se mantienen como asiduos concurrentes.

«La respuesta de la población ha sido positiva. Aún en contingencia, tenemos un número considerable de personas que asisten diariamente, lo que demuestra el amor por el deporte y la preocupación por su salud», señaló Reyes Acea.

Sin embargo, la jornada periodística dejó un sabor agridulce, pues a pesar de la voluntad mostrada por los trabajadores del centro y la evidencia del trabajo comunitario, no fue posible obtener una declaración formal de la directiva del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en el municipio de Palmira. La máxima responsable del gimnasio no pudo ofrecer entrevista debido a que el director del Inder en la localidad no autorizó el intercambio, una decisión que contrasta con la transparencia que demanda el ejercicio del periodismo en la actualidad.

Resulta llamativo que, en tiempos donde la nueva Ley de Comunicación Social y otros mecanismos buscan viabilizar la labor informativa y el acceso a las fuentes, aún persistan criterios y métodos de trabajo que, por su rigidez, entorpecen la necesaria visibilidad de los esfuerzos que realizan las provincias para sobreponerse a las limitaciones de recursos y a las contingencias. La negativa a conceder una entrevista no empaña el trabajo de los entrenadores y atletas, pero sí revela la urgencia de actualizar estilos de dirección que estén a la altura del contexto actual y que faciliten, en lugar de obstaculizar, la comunicación con la prensa.

Mientras tanto, en los gimnasios de Cienfuegos, el sudor y la constancia siguen siendo los mejores testigos de que, pese a la crisis, la vitalidad y la disciplina deportiva en la provincia están más vivas que nunca.